Тирамису с ягодами — один из самых легких десертов, которые можно подать даже к праздничному столу. Не знаешь, как приготовить тирамису с ягодами дома? Мы поможем тебе с пошаговым рецептом. Записывай или сохрани материал в закладки.
Чтобы приготовить тирамису, тебе понадобится:
- 120 г сливочного сыра маскарпоне
- 1 яйцо
- 40 г бисквитного печенья савоярди
- 5 г какао
- 5 г темного шоколада
- 30 г молотого кофе
- 25 г свежей малины
- 45 г сахарной пудры
- 10 г свежей мяты
- 50 г замороженной малины
- 25 г сахара
Приступаем к приготовлению!
- Молотый кофе залей кипятком на 2-3 минуты. Дай ему немного настояться, и отставь пока в сторону, чтобы кофе остыл.
- Отдели белки от желтков. Белки поставь в холодильник, а желтки смешай с маскарпоне, 20 г сахарной пудры и тщательно перемешай.
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- В оставшуюся сахарную пудру слей холодные белки и взбей венчиком (будет сложно, готовься!) или миксером (это легче!) в пышную пену.
- Смешай получившуюся смесь с желтковой массой, слегка перемешай. Крем готов!
- Малину перетри через сито, чтобы избавиться от косточек. Взбей миксером получившуюся массу, добавь немного сахарной пудры или сахара по вкусу.
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- Возьми форму. Это может быть как глубокая формочка для выпечки, так и порционные стаканчики. На дно выложи печенье, предварительно обмакнув его в кофе. Сверху ложкой выложи крем, полей его малиновым сиропом. Первый «этаж» готов. Сверху снова положи печенье, крем и полей сиропом. Если стакан высокий, повторяй все этапы, пока не заполнишь емкость доверху.
Укрась десерт какао, тертым шоколадом и листочками мяты. Приятного аппетита!
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