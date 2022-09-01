Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 сентября

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 от астролога для всех знаков зодиака
Сегодня, 1 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
1 сентября 2022 — 190-й день войны россии против Украины. 244-й день года.
В Украине сегодня, 1 сентября празднуют День знаний.
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Также сегодня в мире празднуют День рыжих котов, Всемирный день написания писем, Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера и Международный день каберне.
В народе в этот день отмечают день Фёклы Свекольницы.
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День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Агапий, Фёкла, Николай, Тимофей
Если увидите с утра туман – зима будет снежной.
Если в день Фёклы Свекольницы будет тепло и солнечно, такая погода продержится всю осень.
Сегодня не стоит обижаться на близких, на некоторые мелочи лучше просто закрыть глаза.
Нельзя в этот день рассказывать о своих планах – не сбудется.
Нельзя завидовать, придет нужда.
Фото: IStock