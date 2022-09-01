Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 1 сентября

1 сентября 2022 — 190-й день войны россии против Украины. 244-й день года.

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В Украине сегодня, 1 сентября празднуют День знаний.

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Также сегодня в мире празднуют День рыжих котов, Всемирный день написания писем, Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера и Международный день каберне.

В народе в этот день отмечают день Фёклы Свекольницы.

Национальные праздники 1 сентября:

Словакия — День Конституции

Узбекистан — День Независимости

События 1 сентября в мире:

1 сентября 1804 года немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.

1 сентября 1864 года астроном Ричард Кэррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.

1 сентября 1920 года Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.

1 сентября 1923 года случилось великое землетрясение Канто.

1 сентября 1939 года с польской кампании Вермахта началась Вторая мировая война.

1 сентября 1964 года в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 сентября — в церковном календаре – День памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, а также День памяти святителя Питирима, епископа Великопермского.

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День ангела сегодня – 1 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Агапий, Фёкла, Николай, Тимофей

Приметы на 1 сентября:

Если увидите с утра туман – зима будет снежной.

Если в день Фёклы Свекольницы будет тепло и солнечно, такая погода продержится всю осень.

Что нельзя делать 1 сентября

Сегодня не стоит обижаться на близких, на некоторые мелочи лучше просто закрыть глаза.

Нельзя в этот день рассказывать о своих планах – не сбудется.

Нельзя завидовать, придет нужда.

Фото: IStock