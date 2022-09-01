Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Август заканчивается тенденциями Новолуния в Деве, и его влияние мы ощутим вплоть до 26 сентября. То есть вопросы, которые мы начали решать сейчас, будут тянуться и весь следующий месяц. Это время собственной организации, достижений, сейчас, нам присуще видеть мелочи, препятствующие на пути к успеху. Пропишите план действий, не требуйте от себя сверхвозможного и смело шагайте в будущее.

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Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник\вторник – 29/30 августа

Меркурий – планета ума и коммуникации, с 26 августа перешел в знак Весы, нам будет свойственно слушать собеседников, пытаться разрешить ситуацию мирно, найти компромисс. Данный период подходит для переговоров, если вы давно хотели обсудить важные вопросы – воспользуйтесь возможностью. Кроме того, в понедельник и вторник – Луна также пробудет в знаке Весы, а значит, ощущение мира и покоя захочется всем.

Среда – 31 августа

Прощайтесь с летом и готовьтесь к медленному сентябрю, ведь большинство планет будут ретроградными. Солнце находится в знаке Девы, поэтому, спланировать до мелочей свое будущее, вы сможете легко. После обеда Луна будет в напряженном аспекте к Плутону, и мы можем почувствовать недовольство своими отношениями. Не забывайте о главной задаче месяца – решать вопросы без ссор и конфликтов, принимайте людей такими, как они есть, в конце концов, все мы не идеальны.

Четверг – 1 сентября

Прекрасный, продуктивный день, во время которого мы ощутим прилив сил и успех в реализации проектов. Запланируйте на 1 сентября как можно больше важных встреч, все успеете, и вечером будете наслаждаться результатом.

Пятница – 2 сентября

День, когда не исключены трудности. Будьте открыты к новому, если все идет не по плану, проявите гибкость и реализуйте новый замысел. В этом году успех будут иметь люди, которые не привыкли приспосабливаться, а наоборот, готовы приобретать новые знания, свободно жить, не смотря на обстоятельства, и принимать изменения, диктующие время. Все старое остается в прошлом – уроните в свою жизнь энергию новизны и развития.

Суббота – 3 сентября

С 9 сентября Меркурий будет ретроградным, поэтому, начинайте новые дела именно сейчас, лучшего момета в сентябре может и не быть. Суббота – идеально подходит к начинаниям. Будем готовы действовать!

Воскресенье – 4 сентября

Очень продуктивный, многозадачный день. Успех придет к тем, кто не поленится и оставит простор дивана. Учитывая, что сентябрь будет медленным и трансформационным, могу сказать так: «Вернуться на диван еще успеете, но сейчас – как следует поработайте».

Желаю вам удачной недели и до встречи в следующих прогнозах и материалах!

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)