Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 31 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 31 августа

31 августа – Международный день борьбы с передозировкой наркотиков, в Польше — День Солидарности и Свободы.

События 31 августа в мире

1422 — Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев.

— Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев. 1898 — официально открыт Киевский политехнический институт.

— официально открыт Киевский политехнический институт. 1907 — создан Антанта.

— создан Антанта. 1919 – в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР.

– в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР. 1987 – состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием Bad.

– состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием Bad. 1993 — завершен вывод русских войск из Литвы.

— завершен вывод русских войск из Литвы. 1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск из Германии.

– в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск из Германии. 1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1.

— на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1. 2002 – состоялся полет первого автожира независимой Украины КП-01.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

31 августа — День памяти двух мучеников периода раннего христианства — Лавра и Фрола.

День ангела сегодня – 31 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Богдан, Марк, Варнава, Георгий, Григорий, Евгений, Иларион, Лев, Лука, Михаил, Флор, Христофор, Ульяна.

Приметы на 31 августа:

Конь часто перебирает ногами и фыркает — жди ненастья.

Воздух прозрачен и свеж — к ненастью.

Облака низко плывут — к ненастью.

Жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю.

Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя работать с лошадьми в поле.

Нельзя ругаться.

Нельзя занимать деньги.

Нельзя выжигать клеймо на скоте.

Нельзя надевать старую одежду.

Фото: IStock