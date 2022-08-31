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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 31 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 31 августа

31 августа – Международный день борьбы с передозировкой наркотиков, в Польше — День Солидарности и Свободы.

События 31 августа в мире

  • 1422 — Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев.
  • 1898 — официально открыт Киевский политехнический институт.
  • 1907 — создан Антанта.
  • 1919 – в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР.
  • 1987 – состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием Bad.
  • 1993 — завершен вывод русских войск из Литвы.
  • 1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск из Германии.
  • 1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1.
  • 2002 – состоялся полет первого автожира независимой Украины КП-01.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Какой православный (церковный) праздник сегодня

31 августа — День памяти двух мучеников периода раннего христианства — Лавра и Фрола.

День ангела сегодня – 31 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Богдан, Марк, Варнава, Георгий, Григорий, Евгений, Иларион, Лев, Лука, Михаил, Флор, Христофор, Ульяна.

Приметы на 31 августа:

  • Конь часто перебирает ногами и фыркает — жди ненастья.
  • Воздух прозрачен и свеж — к ненастью.
  • Облака низко плывут — к ненастью.
  • Жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю.
  • Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.

Что нельзя делать 31 августа

  • Нельзя работать с лошадьми в поле.
  • Нельзя ругаться.
  • Нельзя занимать деньги.
  • Нельзя выжигать клеймо на скоте.
  • Нельзя надевать старую одежду.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Фото: IStock

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