Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 31 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 31 августа
31 августа – Международный день борьбы с передозировкой наркотиков, в Польше — День Солидарности и Свободы.
События 31 августа в мире
- 1422 — Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев.
- 1898 — официально открыт Киевский политехнический институт.
- 1907 — создан Антанта.
- 1919 – в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков объединенными силами УГА и Действующей армии УНР.
- 1987 – состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием Bad.
- 1993 — завершен вывод русских войск из Литвы.
- 1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск из Германии.
- 1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1.
- 2002 – состоялся полет первого автожира независимой Украины КП-01.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
31 августа — День памяти двух мучеников периода раннего христианства — Лавра и Фрола.
День ангела сегодня – 31 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Богдан, Марк, Варнава, Георгий, Григорий, Евгений, Иларион, Лев, Лука, Михаил, Флор, Христофор, Ульяна.
Приметы на 31 августа:
- Конь часто перебирает ногами и фыркает — жди ненастья.
- Воздух прозрачен и свеж — к ненастью.
- Облака низко плывут — к ненастью.
- Жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю.
- Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.
Что нельзя делать 31 августа
- Нельзя работать с лошадьми в поле.
- Нельзя ругаться.
- Нельзя занимать деньги.
- Нельзя выжигать клеймо на скоте.
- Нельзя надевать старую одежду.
Фото: IStock