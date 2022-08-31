Лунный календарь благоприятных дней на сентябрь 2022 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать

Лунный календарь на сентябрь 2022 года: благоприятные дни для дел

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 26, 28 и 29 августа 2022

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Также удачными можно считать и такие даты в сентябре: 1-3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 23 и 24

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Лунный календарь на сентябрь 2022 года: неблагоприятные дни для дел

Не стоит ничего важного планировать на эти дни: 5, 11, 12, 19, 22, 25, 27 и 30 сентября

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата – 11 сентября, так что лучше на этот день не планируйте ничего и проведите спокойный день дома.

Фазы Луны на сентябрь 2022

Молодой Месяц: 26 сентября

Полнолуние: 10 сентября

Растущая Луна: 1-9 и 27-30 сентября

Убывающая Луна: с 11 по 25 сентября

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Для поездок и путешествий подходят эти дни: 2, 5, 7, 9-12, 15, 16, 18, 19 и 27 сентября

Для стрижки и окрашивания волос наиболее подходят по лунному календарю эти даты: 6-8, 13, 14, 23, 25, 27 сентября 2022

Свадьбу или венчание лучше планировать 2, 9 или 30 сентября.

Следуй советам, которые дает лунный календарь на сентябрь 2022 года, и этот месяц принесет тебе только радость!

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