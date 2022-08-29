Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 августа

Сегодня, 29 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 29 августа
29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний, в Украине – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за ее независимость, за суверенитет и территориальную целостность, в Аргентине – День юриста, в Индии — Национальный день спорта, а в Польше — День муниципальной полиции.
События 29 августа в мире
- 1541 – османы захватили Буду, столицу Королевства Венгрия;
- 1561 — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершена работа над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;
- 1698 — Петр I запретил носить бороды и приказал одевать европейскую одежду;
- 1831 — Майкл Фарадей успешно продемонстрировал первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;
- 1883 – в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту;
- 1946 – в ООН принята Швеция, Королевство Афганистан и Исландия;
- 1964 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Мэри Поппинс»;
- 1966 – в Сан-Франциско группа «Битлз» дала свой последний концерт;
- 1994 — Oasis выпустили дебютный альбом Definitely Maybe, диск впоследствии возглавил чарт Великобритании;
- 1999 — В Донецке открыт прижизненный памятник Сергею Бубке.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
29 августа — Третий Спас, или Ореховый спас.
День ангела сегодня – 29 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан и Яков.
Приметы на 29 августа:
- Если в этот день пройдет дождь с грозой — осень будет теплой.
- Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.
- Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.
- Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.
- Журавли летят — на Покрову будет мороз.
- Дождь с грозой в этот день — к теплой осени.
- Хороший урожай орехов в морозной зимы.
- Нашел червивый орех — ждать беды.
Что нельзя делать 29 августа
- Нельзя желать зла.
- Нельзя отказывать бедным.
- Нельзя не работать на поле.
- Нельзя ходить в лес без оберега.
- Нельзя отказываться от работы.
Фото: IStock