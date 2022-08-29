Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 августа

Сегодня, 29 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 29 августа

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний, в Украине – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за ее независимость, за суверенитет и территориальную целостность, в Аргентине – День юриста, в Индии — Национальный день спорта, а в Польше — День муниципальной полиции.

События 29 августа в мире

1541 – османы захватили Буду, столицу Королевства Венгрия;

– османы захватили Буду, столицу Королевства Венгрия; 1561 — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершена работа над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;

— в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершена работа над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия; 1698 — Петр I запретил носить бороды и приказал одевать европейскую одежду;

— Петр I запретил носить бороды и приказал одевать европейскую одежду; 1831 — Майкл Фарадей успешно продемонстрировал первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне;

— Майкл Фарадей успешно продемонстрировал первый электрический трансформатор в Королевском институте в Лондоне; 1883 – в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту;

– в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту; 1946 – в ООН принята Швеция, Королевство Афганистан и Исландия;

– в ООН принята Швеция, Королевство Афганистан и Исландия; 1964 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Мэри Поппинс»;

– состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Мэри Поппинс»; 1966 – в Сан-Франциско группа «Битлз» дала свой последний концерт;

– в Сан-Франциско группа «Битлз» дала свой последний концерт; 1994 — Oasis выпустили дебютный альбом Definitely Maybe, диск впоследствии возглавил чарт Великобритании;

— Oasis выпустили дебютный альбом Definitely Maybe, диск впоследствии возглавил чарт Великобритании; 1999 — В Донецке открыт прижизненный памятник Сергею Бубке.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

29 августа — Третий Спас, или Ореховый спас.

День ангела сегодня – 29 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан и Яков.

Приметы на 29 августа:

Если в этот день пройдет дождь с грозой — осень будет теплой.

Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.

Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.

Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

Журавли летят — на Покрову будет мороз.

Дождь с грозой в этот день — к теплой осени.

Хороший урожай орехов в морозной зимы.

Нашел червивый орех — ждать беды.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя желать зла.

Нельзя отказывать бедным.

Нельзя не работать на поле.

Нельзя ходить в лес без оберега.

Нельзя отказываться от работы.

Фото: IStock