Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 августа

Сегодня, 28 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 28 августа

28 августа 2022 — 186-й день войны России против Украины. 230-й день года.

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28 августа в Украине отмечают День шахтера, а в мире — День галстука-бабочки. По православному календарю сегодня большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

Национальные праздники 28 августа:

В Черногории — День королевства

События 28 августа в мире

28 августа 1189 года состоялся третий крестовый поход: крестоносцы начинают осаду Акры (Акко) под руководством Ги де Лузиньяна.

28 августа 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавэр.

28 августа 1789 года Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна.

28 августа 1883 года случилось извержение вулкана Кракатау.

28 августа 1956 года в Киеве открыт памятник Ивану Франко.

28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольну произносит знаменитую речь «У меня есть мечта».

28 августа 1968 года сингл «Hello, I Love You» группы «The Doors» продан в количестве одного миллиона копий.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 августа — в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы, празднования в честь икон Божией Матери.

День ангела сегодня – 28 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Никита, Йосиф, Степан и Максим.

Приметы на 28 августа:

Считается, если на Успение Богородицы будет хорошая погода, «бабье лето» будет прохладным.

Много летающей паутины в воздухе сулит холодную зиму.

Если увидите радугу в этот день – осень будет теплой.

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Что нельзя делать 28 августа:

Чтобы не навлечь беду, не разводите открытый огонь.

В этот день нельзя ссориться и ругаться с близкими.

Не стоит и заниматься уборкой или работать в саду: сегодня физический труд не приветствуется.

Сегодня также не самый подходящий день для того, чтобы начинать новые дела.

Фото: IStock