Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 августа

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
Сегодня, 28 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
28 августа 2022 — 186-й день войны России против Украины. 230-й день года.
С 27 августа — Новолуние в Деве: Чего ждать каждому знаку зодиака в этот период. Прогноз астролога
28 августа в Украине отмечают День шахтера, а в мире — День галстука-бабочки. По православному календарю сегодня большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.
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28 августа — в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы, празднования в честь икон Божией Матери.
День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Никита, Йосиф, Степан и Максим.
Считается, если на Успение Богородицы будет хорошая погода, «бабье лето» будет прохладным.
Много летающей паутины в воздухе сулит холодную зиму.
Если увидите радугу в этот день – осень будет теплой.
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Фото: IStock