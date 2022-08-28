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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 августа

Сегодня, 28 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 28 августа

28 августа 2022 — 186-й день войны России против Украины. 230-й день года.

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28 августа в Украине отмечают День шахтера, а в мире — День галстука-бабочки. По православному  календарю сегодня большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

Национальные праздники 28 августа:

В Черногории — День королевства

События 28 августа в мире

  • 28 августа 1189 года состоялся третий крестовый поход: крестоносцы начинают осаду Акры (Акко) под руководством Ги де Лузиньяна.
  • 28 августа 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавэр.
  • 28 августа 1789 года Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна.
  • 28 августа 1883 года случилось извержение вулкана Кракатау.
  • 28 августа 1956 года в Киеве открыт памятник Ивану Франко.
  • 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольну произносит знаменитую речь «У меня есть мечта».
  • 28 августа 1968 года сингл «Hello, I Love You» группы «The Doors» продан в количестве одного миллиона копий.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 августа — в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы, празднования в честь икон Божией Матери.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

День ангела сегодня – 28 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Никита, Йосиф, Степан и Максим.

Приметы на 28 августа:

Считается, если на Успение Богородицы будет хорошая погода, «бабье лето» будет прохладным.

Много летающей паутины в воздухе сулит холодную зиму.

Если увидите радугу в этот день – осень будет теплой.

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Что нельзя делать 28 августа:

  • Чтобы не навлечь беду, не разводите открытый огонь.
  • В этот день нельзя ссориться и ругаться с близкими.
  • Не стоит и заниматься уборкой или работать в саду: сегодня физический труд не приветствуется.
  • Сегодня также не самый подходящий день для того, чтобы начинать новые дела.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 августа

Фото: IStock

 

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