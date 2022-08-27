Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
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Какой сегодня день – 27 августа
В этот день отмечают День авиации в Украине.
27 августа 2022 — 185-й день войны России против Украины. 239-й день года.
AN-255 Mriya
Национальные праздники 27 августа:
- В США, Канаде — День дальнобойщика
- В Молдове — День независимости
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События 27 августа в мире:
- 1760 – начало борьбы с коррупцией в российской империи
- 1813 – французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции.
- 1856 — День рождения Ивана Франка
- 1912 – в прессе появился первый рассказ о приключениях Тарзана
- 1919 – в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность
- 1922 – вышел первый номер знаменитого сатирического журнала «Крокодил»
- 1955 – вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса
- 1959 – впервые выпускников школ начали награждать медалями
Какой православный (церковный) праздник сегодня
27 августа — в церковном календаре – православная церковь чтит память пророка Михея.
День ангела сегодня – 27 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
Приметы на 27 августа:
- Если дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.
- Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
- Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.
- Утренняя заря алого цвета – до сильного ветра.
- Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
Что нельзя делать 27 августа
- 27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.
- Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.
- До мероприятия нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.
- На Михея-Тиховия нельзя лениться.
Фото: IStock, Getty Images