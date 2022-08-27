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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

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Какой сегодня день – 27 августа

В этот день отмечают День авиации в Украине.

27 августа 2022 — 185-й день войны России против Украины. 239-й день года. 

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

AN-255 Mriya

Национальные праздники 27 августа:

  • В США, Канаде — День дальнобойщика
  •  В Молдове — День независимости

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События 27 августа в мире:

  • 1760 – начало борьбы с коррупцией в российской империи
  • 1813 – французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции.
  • 1856 — День рождения Ивана Франка
  • 1912 – в прессе появился первый рассказ о приключениях Тарзана
  • 1919 – в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность
  • 1922 – вышел первый номер знаменитого сатирического журнала «Крокодил»
  • 1955 – вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса
  • 1959 – впервые выпускников школ начали награждать медалями

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 августа — в церковном календаре – православная церковь чтит память пророка Михея.

День ангела сегодня – 27 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Приметы на 27 августа:

  • Если дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.
  • Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.
  • Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.
  • Утренняя заря алого цвета – до сильного ветра.
  • Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Что нельзя делать 27 августа

  • 27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.
  • Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.
  • До мероприятия нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.
  • На Михея-Тиховия нельзя лениться.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Фото: IStock, Getty Images

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