Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 августа

Сегодня, 27 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

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Какой сегодня день – 27 августа

В этот день отмечают День авиации в Украине.

27 августа 2022 — 185-й день войны России против Украины. 239-й день года.

Национальные праздники 27 августа:

В США, Канаде — День дальнобойщика

В Молдове — День независимости

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События 27 августа в мире:

1760 – начало борьбы с коррупцией в российской империи

1813 – французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции.

1856 — День рождения Ивана Франка

1912 – в прессе появился первый рассказ о приключениях Тарзана

1919 – в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность

1922 – вышел первый номер знаменитого сатирического журнала «Крокодил»

1955 – вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса

1959 – впервые выпускников школ начали награждать медалями

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 августа — в церковном календаре – православная церковь чтит память пророка Михея.

День ангела сегодня – 27 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

Приметы на 27 августа:

Если дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым.

Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков.

Сильный ветер после долгого затишья – к дождю.

Утренняя заря алого цвета – до сильного ветра.

Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя сегодня печь что-либо. Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья.

До мероприятия нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.

На Михея-Тиховия нельзя лениться.

Фото: IStock, Getty Images