Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

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Какой сегодня день – 26 августа

В мире в этот день отмечают Всемирный день собаки и Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day).

26 августа 2022 — 184-й день войны России против Украины. 238-й день года.

Национальные праздники 26 августа:

В США — День равноправия женщин

В Аргентине — День актера

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События 26 августа в мире:

1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;

1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, крупнейшая битва рыцарских времен в Европе;

1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Рим;

1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;

1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;

1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина на Учредительном собрании в Королевстве Франция;

1791 год – американец Джон Фитч получает патент на пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее;

1813 год – начинается Дрезденская битва;

1833 год — членов экспедиции Джона Росса обнаруживают на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;

1847 год – провозглашают Республику Либерия;

1907 год — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплывает на поверхность через 57 секунд;

1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;

1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, «увеличив» себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;

1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;

1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб «Фиорентина»;

1939 год – Гитлер предъявляет Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);

1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбирают А. Мельника;

1945 год — Украинская ССР ратифицирует Устав ООН;

1946 год — выходит в свет книга Джорджа Орвелла «Колхоз животных»;

1946 год – Норма Бейкер подписывает контракт с киностудией XX Century Fox, ее начинают называть Мэрилин Монро;

1968 год — в США выходит сингл The Beatles «Hey Jude» — первый продукт созданный группой фирмы грамзаписи «Apple Records»;

1970 год — происходит последнее выступление американского рок-музыканта Джими Хендрикса;

1972 год – в Мюнхене открываются XX Олимпийские игры;

1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

26 августа — в церковном календаре – перенос мощей преподобного Максима Исповедника.

День ангела сегодня – 26 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Константин, Яков, Николай, Василий, Алексей, Тихон, Иван, Максим, Ирина, Евдокия, Ксения.

Приметы на 26 августа:

смотрели, какой сегодня день: если теплая погода – зима будет морозной, а если холодно – то зима будет теплой;

растущая луна означает, что скоро придут дожди;

дует сильный ветер – сентябрь будет дождливым;

на берегу уже желтые листья – ждите ранней осенью.

Что нельзя делать 26 августа

Не стоит ругаться и ругаться.

Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться.

Фото: IStock, Getty Images