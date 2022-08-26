Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
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Какой сегодня день – 26 августа
В мире в этот день отмечают Всемирный день собаки и Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day).
26 августа 2022 — 184-й день войны России против Украины. 238-й день года.
Национальные праздники 26 августа:
- В США — День равноправия женщин
- В Аргентине — День актера
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События 26 августа в мире:
- 1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;
- 1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, крупнейшая битва рыцарских времен в Европе;
- 1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Рим;
- 1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;
- 1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;
- 1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина на Учредительном собрании в Королевстве Франция;
- 1791 год – американец Джон Фитч получает патент на пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее;
- 1813 год – начинается Дрезденская битва;
- 1833 год — членов экспедиции Джона Росса обнаруживают на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;
- 1847 год – провозглашают Республику Либерия;
- 1907 год — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплывает на поверхность через 57 секунд;
- 1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;
- 1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, «увеличив» себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;
- 1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;
- 1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб «Фиорентина»;
- 1939 год – Гитлер предъявляет Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);
- 1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбирают А. Мельника;
- 1945 год — Украинская ССР ратифицирует Устав ООН;
- 1946 год — выходит в свет книга Джорджа Орвелла «Колхоз животных»;
- 1946 год – Норма Бейкер подписывает контракт с киностудией XX Century Fox, ее начинают называть Мэрилин Монро;
- 1968 год — в США выходит сингл The Beatles «Hey Jude» — первый продукт созданный группой фирмы грамзаписи «Apple Records»;
- 1970 год — происходит последнее выступление американского рок-музыканта Джими Хендрикса;
- 1972 год – в Мюнхене открываются XX Олимпийские игры;
- 1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
26 августа — в церковном календаре – перенос мощей преподобного Максима Исповедника.
День ангела сегодня – 26 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Константин, Яков, Николай, Василий, Алексей, Тихон, Иван, Максим, Ирина, Евдокия, Ксения.
Приметы на 26 августа:
- смотрели, какой сегодня день: если теплая погода – зима будет морозной, а если холодно – то зима будет теплой;
- растущая луна означает, что скоро придут дожди;
- дует сильный ветер – сентябрь будет дождливым;
- на берегу уже желтые листья – ждите ранней осенью.
Что нельзя делать 26 августа
- Не стоит ругаться и ругаться.
- Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться.
Фото: IStock, Getty Images