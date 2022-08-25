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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

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Какой сегодня день – 25 августа

В мире в этот день отмечают День примирительного поцелуя.

25 августа 2022 — 183-й день войны россии против Украины. 237-й день года.

Национальные праздники 25 августа:

  • В Бразилии — День солдата
  •  В Уругвае — День независимости

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События 25 августа в мире:

  • 25 августа 1609 года Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

События 25 августа в мире:

  • 25 августа 1718 года французами в Северной Америке основан Новый Орлеан.
  • 25 августа 1784 года состоялся полёт первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера (James Titler) на самодельном монгольфьере. Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров.
  • 25 августа 1835 года в США вызвано всеобщее изумление публикацией газеты «Нью-Йорк Сан» о том, что на Луне обнаружены растения.
  • 25 августа 1875 года Мэттью Уэбб  стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.
  • 25 августа 1921 года США подписали мирный договор с Германией
  • 25 августа 1973 года был сделан первый снимок томографом.
  • 25 августа 1978 года в Испании отменена смертная казнь в мирное время.
  • 25 августа 1989 года американский космический зонд «Вояджер» передал снимки планеты Нептун на Землю.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

25 августа — в церковном календаре – день памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними, а также в этот день чтят память священномученика Александра, епископа Команского.

День ангела сегодня – 25 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Фотий, Аникит, Антон, Аркадий, Василий, Яков, Дмитрий, Герман, Матвей, Николай, Александр, Илья, Пер и Степан.

Приметы на 25 августа:

  • Если в этот день идет дождь, «бабье лето» будет коротким.
  • Ясная погода в этот день предвещает богатый урожай белых грибов.

Приметы на 25 августа:

  • Петухи теряют перья – к затяжной осени.
  • Если видите, как кошка умывается, это к теплой погоде.
  • Громко квакающие жабы на Фотия предвещают дождь.

Что нельзя делать 25 августа

В этот день нельзя прикасаться к чужой подушке и нельзя разрешать кому-либо трогать свои: украдут сны и мечты.

На Фотия в народе считалось плохой приметой ссориться с родными людьми.

25 августа запрещено подниматься на чердак, чтобы не потревожить домового и не лишиться его защиты.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 августа

Фото: IStock

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