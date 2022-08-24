Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 августа

Сегодня, 24 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 24 августа

24 августа – 31-й День Независимости Украины.

События 24 августа в мире

1853 — выпущены первые картофельные чипсы.

— выпущены первые картофельные чипсы. 1949 — вступил в силу договор о создании НАТО.

— вступил в силу договор о создании НАТО. 1968 — Франция провела первые испытания ядерного оружия.

— Франция провела первые испытания ядерного оружия. 1991 — Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины).

— Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины). 1995 — выпущен Windows 95.

— выпущен Windows 95. 2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

24 августа — День памяти мученика архидиакона Евпла.

День ангела сегодня – 24 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

Приметы на 24 августа:

Дождь во время восхода солнца — примета к тому, что непогода продлится в течение нескольких дней.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов — примета того, что будет несколько погожих дней.

Много орехов, а мало грибов — к холодной и снежной зиме.

Погода без ветра — к теплу.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Что нельзя делать 24 августа

Нельзя употреблять алкоголь, поскольку человеку, который выпил, обязательно появятся покойники и накажут его.

Нельзя ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, не стоит в этот день чрезмерно лениться и думать о своих страхах.

Нельзя ходить на рыбалку к водоемам, поскольку утопленники могут в воду затянуть.

Фото: IStock