С Днем Независимости Украины: поздравления в смс

Не забудь поздравить с Днем Независимости Украины 2022 своим близких, друзей и коллег с этим важным государственным праздником. Если у тебя нет времени звонить им и поздравлять лично, отправь хотя бы коротенькое смс – с Днем Независимости Украины. Чтобы твои сообщения были яркими и содержательными, мы и подготовили этот материал. Выбирай поздравления с Днем Независимости в смс и отправляй любимым людям!

Желаю новых успехов в решении нашей общей главной задачи – построения процветающей демократической процветающей Украины!

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С Днем Независимости Украины: поздравления в картинках

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С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине – края гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Гордимся тем, что мы – украинцы!

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От души желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, радости, счастья, веры в счастливое будущее Украины!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашего края окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

С Днем Независимости Украины! Поздравления в стихах

С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободной, свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце век.

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Искренне поздравляю с Днем Независимости! Желаю быть во всем независимым, как наша Украина!

Фото: IStock