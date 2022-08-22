Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Последнюю неделю я вас постепенно готовлю к отпуску вещей, людей из своего пространства, ресурс с которыми уже давно завершен. И эта неделя будет решающей. Постепенно мы приближаемся к новой фазе Луны, которая состоится 27 августа. Поэтому главный фокус держите на завершении дел, подведении итогов, наведении порядка в своем пространстве.

Cейчас смотрят

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на понедельник – 22 августа

Прекрасный день для получения ответов и важных разговоров. Давно хотели поговорить с шефом по поводу смены рабочего графика или зарплаты – воспользуйтесь возможностью и скажите обо всем, что думаете. Для увольнений тоже будет удобный случай, особенно если вы это решение принимали за последние полгода. Сегодня, обостряется наша интуиция, мы способны больше ощущать, поэтому советую обращать внимание на информацию, приходящие идеи. Есть вероятность, что большинство ответов на вопросы вы получите без необходимости озвучивания.

Гороскоп на вторник – 23 августа

Солнце – главное Светило нашей планеты, переходит в знак ответственной и дипломатической Девы. И вместе с этим мы ощутим необходимость выполнять свою работу максимально качественно, проникнемся методом планирования и гармонии во всех сферах жизни. Девы – это земной знак зодиака, очень любящий работать, но в балансе, за соответствующую плату. Единственная оговорка, на низшем проявлении может проснуться желание критиковать всех по пустякам, поэтому примите во внимание, мир не идеален, дайте и себе, и окружению право на ошибку. Относительно будущего даже полезно спланировать свое время, согласно запросам и ресурсу, но советую все прописать на бумаге уже 28 августа.

Гороскоп на среду – 24 августа

Рутинные дела вернутся, будьте готовы к обострению дел, которые вы давно откладывали на потом. Солнце в Деве очень любит порядок. Итак, не оскорбляйте хозяйку месяца и обращайте внимание на планирование структуры своей жизни.

Кроме тенденций баланса, мы можем почувствовать внутреннюю тревогу и беспокойство относительно отношений. Это могут быть отношения с партнером или близкими друзьями. Не увлекайтесь новыми знакомствами, дайте себе время на изучение нового человека, импульсивных решений на эмоциях, советую не принимать.

Гороскоп на четверг – 25 августа

День, когда нужно осторожно относиться к финансам, особенно дорогим покупкам. Используйте главный метод Девы в покупках – рациональность. Несколько раз подумайте, прежде чем инвестировать. Есть вероятность, пожалеть, или переплатить.

Гороскоп на пятницу – 26 августа

Конец недели будет достаточно напряженным, поскольку эмоции обостряются перед новолунием. Старайтесь открыто не идти на конфликты и споры, берегите энергию. День благоприятен для уборки и физических нагрузок.

Гороскоп на субботу – 27 августа

В субботу, в 10:17, состоится Новолуние в знаке Девы. Поэтому советую спланировать будущий месяц, проставить цели и приоритеты. Для этого идеально подходит первый час Новолуния. Контролируйте эмоции, а как повлияет данное событие на каждый знак Зодиака, ожидайте в следующем материале совсем скоро.

Гороскоп на воскресенье – 28 августа

Для начала новых дел еще недостаточно энергии, поэтому проведите день на природе или в семейном кругу за спокойным отдыхом. С 29 августа можно спокойно давать жизнь начинаниям или новым проектам. Желаю удачи!

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)