Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 августа

Сегодня, 20 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 20 августа

20 августа 2022 — 177-й день войны россии против Украины. 231-й день года.

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Национальные праздники 20 августа:

В Венгрии — День святого Стефана I (Иштвана), основателя венгерского государства

В Марокко — День революции короля и народа

В Сенегале — Объявление независимости в 1960

В Эстонии — День восстановления независимости

В Китае — Начало фестиваля винограда в г. Турфан

В Узбекистане – День предпринимателя

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События 20 августа в мире

20 августа 917 года болгарское войско под командованием Симеона I разгромило византийцев в Битве при Ахелое.

20 августа 1667 года была опубликована эпическая поэма Джона Мильтона «Потерянный рай».

20 августа 1704 года штурмом была взята шведская крепость Нарва.

20 августа 1868 года в США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

20 августа 1896 года был запатентован телефон с наборным диском.

20 августа 1897 года Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии.

20 августа 1912 года Томас Эдисон запатентовал электробатарею.

20 августа 1964 года был основан Интелсат, компания, владеющая группировкой телекоммуникационных спутников.

20 августа 1969 года The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road».

Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 августа — в церковном календаре – попразднство Преображения Господня, а также День памяти преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

День ангела сегодня – 20 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Никанор, Алексей, Василий, Митрофан, Антон, Михаил, Пимен, Афанасий, Иван, Петр и Александр.

Приметы на 20 августа:

Если утренний туман быстро исчезает, будет солнечная и теплая погода.

Если в этот день заметите в небе красный месяц, ждите сильный ветер.

Если увидите, что аисты улетают в теплые края, осень будет холодной и ранней.

Но в целом увидеть аиста в этот день – хорошая примета, это сулит вам хорошие новости и успех в ближайшем будущем.

Что нельзя делать 20 августа:

Сегодня нельзя гулять на улице после заката

Не стоит также принимать важные решения

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Что можно делать 20 августа:

В этот день принято угощать сирот и больных людей пирогами с яблоками и медом.

20 августа подходит для планирования важных событий.

Фото: IStock