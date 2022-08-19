Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 августа. Преображение Господне и Яблочный спас

Сегодня, 19 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
Какой сегодня день – 19 августа
19 августа 2022 — 177-й день войны России против Украины. 231-й день года.
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Сегодня в мире отмечают Всемирный день гуманитарной помощи и Всемирный день фотографии.
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Национальные праздники 19 августа:
- В Афганистане — День независимости
- Во Вьетнаме — День Августовской революции
- В Норвегии — День рождения кронпринцессы Метте-Марит
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События 19 августа в мире:
- 19 августа 1071 года между армиями императора Романа IV Диогена и сельджукского султана Алп-Арслана состоялась битва при Манцикерте.
- 19 августа 1848 года газета «The New York Herald» опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.
- 19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.
- 19 августа 1914 года создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов — Украинская боевая управа.
- 19 августа 1947 года впервые был синтезирован витамин А (ретинол).
- 19 августа 1960 года состоялся первый в истории полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю
- 19 августа 2004 года компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
19 августа — в церковном календаре — Преображение Господне, описанное в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской церкви.
19 августа также празднуют Яблочный Спас.
День ангела сегодня – 19 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист, Нонна, Кристина
Приметы на 19 августа:
Какая погода будет на Яблочный Спас, такая будет и на Покрову.
Если день 19 августа будет жарким, зима предстоит морозная.
Что нельзя делать 19 августа:
- Сегодня в Преображение Господне нельзя заниматься домашними делами: убирать, стирать, ремонтировать вещи.
- Нельзя вязать и шить.
- Сегодня запрещено ругаться и злиться.
- Также в день Яблочного Спаса стоит быть очень внимательными к насекомым, не обижать и не прогонять их.
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Что можно делать 19 августа на Яблочный Спас:
- В этот день нужно собрать яблоки и освятить их в церкви.
- Из яблок можно приготовить варенье, сок, джем и угостить родных и соседей.
- Откусывая первый кусочек освященного яблока, можно загадать желание.
- Но перед тем, как есть яблоки, нужно угостить ими кого-то другого.
Фото: IStock