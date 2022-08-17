Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 августа. Преображение Господне и Яблочный спас

Сегодня, 19 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 19 августа

19 августа 2022 — 177-й день войны России против Украины. 231-й день года.

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Сегодня в мире отмечают Всемирный день гуманитарной помощи и Всемирный день фотографии.

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Национальные праздники 19 августа:

В Афганистане — День независимости

Во Вьетнаме — День Августовской революции

В Норвегии — День рождения кронпринцессы Метте-Марит

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События 19 августа в мире:

19 августа 1071 года между армиями императора Романа IV Диогена и сельджукского султана Алп-Арслана состоялась битва при Манцикерте.

19 августа 1848 года газета «The New York Herald» опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущённого молока.

19 августа 1914 года создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов — Украинская боевая управа.

19 августа 1947 года впервые был синтезирован витамин А (ретинол).

19 августа 1960 года состоялся первый в истории полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю

19 августа 2004 года компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

19 августа — в церковном календаре — Преображение Господне, описанное в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской церкви.

19 августа также празднуют Яблочный Спас.

День ангела сегодня – 19 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист, Нонна, Кристина

Приметы на 19 августа:

Какая погода будет на Яблочный Спас, такая будет и на Покрову.

Если день 19 августа будет жарким, зима предстоит морозная.

Что нельзя делать 19 августа:

Сегодня в Преображение Господне нельзя заниматься домашними делами: убирать, стирать, ремонтировать вещи.

Нельзя вязать и шить.

Сегодня запрещено ругаться и злиться.

Также в день Яблочного Спаса стоит быть очень внимательными к насекомым, не обижать и не прогонять их.

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Что можно делать 19 августа на Яблочный Спас:

В этот день нужно собрать яблоки и освятить их в церкви.

Из яблок можно приготовить варенье, сок, джем и угостить родных и соседей.

Откусывая первый кусочек освященного яблока, можно загадать желание.

Но перед тем, как есть яблоки, нужно угостить ими кого-то другого.

Фото: IStock