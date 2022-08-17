Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 августа

Сегодня, 17 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 17 августа
17 августа 2022 — 175-й день войны России против Украины. 229-й день года.
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Сегодня, 17 августа, Международный день черного кота.
17 августа также отмечают День магазинов секонд хенд.
Национальные праздники 17 августа:
- В США — День картофеля
- В Индонезии — День Независимости республики
- В Боливии — День флага
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События 17 августа в мире
- 1245 год — в битве вблизи галицкого города Ярослава Даниил Романович громит венгерское войско и заканчивает с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве;
- 1502 год — Христофор Колумб провозглашает Гондурас испанской территорией;
- 1771 год – британский химик Джозеф Пристли устанавливает, что растения выделяют кислород;
- 1896 год — начало золотодобычи на Клондайке;
- 1908 год — выходит на экраны первый анимационный фильм «Фантасмагория» французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;
- 1914 год — во Львове создают украинскую национальную военную формацию — легион «Украинских Сечевых Стрельцов»;
- 1916 год — Королевство Румыния присоединяется к Антанте во время Первой мировой войны;
- 1918 год — гетман Павел Скоропадский устанавливает в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;
- 1920 год – заканчивается Варшавская битва;
- 1940 год – Адольф Гитлер провозгласил полную блокаду Великобритании;
- 1941 год – начинается депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, к 20 августа было выселено 50 тысяч человек;
- 1945 год – Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;
- 1946 год – начало гражданской войны в Королевстве Греция;
- 1950 год – Соединенные Штаты Индонезии превратились в унитарное государство;
- 1953 год – первая встреча Анонимных Наркоманов в Южной Калифорнии;
- 1958 год — китайский политический лидер Мао Цзэдун провозглашает начало политики «большого скачка»;
- 1960 год – Габон декларирует независимость от Франции;
- 1962 год – первый убит за попытку пересечения Берлинской стены;
- 1982 год – Royal Philips Electronics (PHG) создают первый компакт диск;
- 1991 год — отснят видеоклип на песню группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit»;
- 1995 год — вокалист группы «Depeche Mode» Дэвид Гэан совершает попытку самоубийства;
- 1999 год — утверждают флаг Донецкой области;
- 2009 год – английская Википедия пересекает рубеж в 3 миллиона статей;
- 2011 год — на околоземную орбиту вводят украинский спутник «Січ-2».
Какой православный (церковный) праздник сегодня
17 августа — в церковном календаре – день памяти святой Евдокии.
День ангела сегодня – 17 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Антон, Константин, Денис, Максимилиан, Иван, Евдокия.
Приметы на 17 августа:
- Какая погода сегодня, таким будет ноябрь.
- Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.
- Если утром много росы, то урожай льна будет плохим, но уродится много орехов.
- Если на кустах малины много ягод, то в этом году будет прекрасный урожай.
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Что нельзя делать 17 августа
- Неудачный день для финансовых дел. Сегодня не стоит совершать крупные покупки, делать новые денежные вложения, а также нельзя брать и давать деньги в долг.
- В этот день нельзя спорить с пожилыми и оскорблять их. По приметам, кто сегодня не будет уважать старость, то сам в преклонном возрасте будет несчастным.
- Нельзя плевать в колодец и реку, бросать мусор в воду, мыть грязные вещи.
- Нельзя лениться, бездельничать и спать днём — это сулит финансовые убытки.
Фото: IStock