Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 августа

Сегодня, 16 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 16 августа

16 августа 2022 — 228-й день года по григорианскому календарю, 173 день с начала полномасштабной войны в Украине.

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Сегодня, 16 августа, Международный день воздушных змеев.

16 августа также отмечают День мужской красоты, и День «Настоящая любовь навсегда».

Национальные праздники 16 августа:

В Доминиканской Республике — День возрождения Республики

В Италии — Сиенский Палио

На Кипре — День независимости (от Великобритании)

В США — Праздник воздушно-десантных войск

Парагвай — День ребёнка

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События 16 августа в мире

16 августа 1777 года состоялось сражение при Беннингтоне

16 августа 1788 года министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.

16 августа 1896 года в Клондайке открыто месторождение золота. Начало «золотой лихорадки» в регионе.

16 августа 1930 года создан первый звуковой цветной мультфильм.

16 августа 1933 года лидер немецких нацистов Герман Геринг запретил в Пруссии вивисекцию (операции на живых животных).

16 августа 1962 года Пит Бест изгнан из состава «Битлз», на его место пришёл Ринго Старр.

16 августа 1985 года Мадонна вышла замуж за Шона Пенна.

16 августа 2017 года вступила в силу Минаматская конвенция о ртути

Какой православный (церковный) праздник сегодня

16 августа — День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

День ангела сегодня – 16 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Антон, Антоний, Далмат, Иван, Кузьма, Исак, Исаак, Соломия, Николая, Ражден и Фавст

Приметы на 16 августа:

Считается, какой погода будет 16 августа, такой будет и в октябре.

Сильный холодный вечер – вестник холодной, морозной и снежной зимы.

Если 16 августа пошел дождь, ближайшая неделя тоже будет дождливой.

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Что нельзя делать 16 августа

Нельзя в этот день ссориться и спорить с близкими людьми.

16 августа нельзя убирать в доме.

Нельзя выбрасывать мусор и старые вещи из дому.

Не стоит 16 августа и просто валяться на диване, займите себя чем-то полезным.

Сегодня также не рекомендуется ходить по росе.

Фото: IStock