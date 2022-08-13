Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 августа

Сегодня, 13 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

13 августа 2022 — 225-й день года.

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Национальные праздники 13 августа:

В Тунисе — День женщин.

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События 13 августа в мире

13 августа 1672 года Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.

13 августа 1907 года в Нью-Йорке пущено первое такси.

13 августа 1912 года французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

13 августа 1932 года в Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио.

13 августа 1942 года премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби».

13 августа 1960 года Центральноафриканская Республика получила независимость от Франции.

13 августа 1997 года правительство провинции Онтарио (Канада) объявило о плане закрытия семи АЭС возле границы с США.

13 августа 2002 года на Гавайях состоялось бракосочетание знаменитого актёра и дочери «Короля рок-н-ролла» — вступили в законный брак Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

По церковному календарю сегодня, 13 августа отмечают предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, а также чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина.

День ангела сегодня – 13 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Арсений, Антоний, Владимир, Василий, Георгий, Вениамин, Максим, Иван, Николай, Стефан, Сергей, Анна.

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Приметы на 13 августа:

Если увидите рой пчел над полем, будет хорошая погода.

Если на калине созрели ягоды, осень будет ранняя.

Если в воздухе летает паутина, еще долго будет теплая погода.

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Что нельзя делать 13 августа:

Сегодня не стоит заниматься уборкой, стирать.

Нельзя начинать ремонтные работы.

Не рекомендуется 13 августа ссориться с родными и врать им. Впрочем, давайте будем честными, этого не стоит делать и в любой другой день!

Не рекомендуется сегодня делать крупные покупки.

13 августа не подходит для поездок и путешествий.

Фото: IStock