Новый канал>G.space>Новости

Как охладить воздух в квартире без кондиционера: лайфхаки

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Мы все так долго ждали лета, солнца и тепла, но +30-35 выдержать могут далеко не все. Особенно, когда дома нет кондиционера, в квартире может быть все +38. Такая ситуация совсем не доставляет удовольствия, а наоборот нервирует. Кроме того, сильная жара и духота опасна для здоровья. Поэтому скорее читай наш материал, в нем мы собрали лайфхаки того, как охладить помещение без кондиционера.

Пленка на окна

Если ты хочешь, чтобы в квартиру попадал свет, но при этом стало прохладнее, можешь наклеить на окна солнцезащитную пленку. С ней тебе точно станет комфортнее.

Cейчас смотрят

Шторы или жалюзи

Альтернатива солнцезащитной пленке — плотные шторы или жалюзи. Однако, чтобы в квартире стало лучше, их придется держать закрытыми, пока на улице будет солнечный свет. Поэтому приготовься к тому, что у тебя в квартире может стать темно.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Правильное проветривание квартиры

Днем окна открывать не стоит, ведь в квартиру попадет горячий воздух с улицы и легче дышать тебе не станет. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно. Утром — с 4 до 8, вечером — после 22. Если можешь, оставляй окна открытыми на ночь. Закрывай их до того, как на улице станет жарко.

Выключить бытовую технику

Старайся не пользоваться плитой и духовкой. Это касается и электрического чайника, утюга, кофеварки — они нагревают воздух. Даже компьютер и телевизор стоит выключить, когда они тебе не нужны.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Увлажнение воздуха

Легкое увлажнение воздуха поможет тебе облегчить страдания в жару, здесь главное не перестараться и не создать искусственные тропики. Холодная вода немного охладит помещение. Первый вариант, как это сделать — пульверизатор: набирай в него ледяную воду и распыляй раз в час-полтора. Второй вариант — увлажнитель воздуха. В него нужно налить ледяную воду и добавить лед. Можно добавить каплю эфирного масла мяты или лимона.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Вытяжка в помощь

Если тебе таки пришлось готовить на плите в жару или принимать теплый душ, включи вытяжку на кухне или в ванной. Она уберет часть горячего воздуха и пару из помещения.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Улучшение работы своего вентилятора

Сам вентилятор не охлаждает помещение, а просто создает холодную струю воздуха. Чтобы сделать из него подобие кондиционера, предстал перед ним бутылки с ледяной водой. Если есть время, наполни их на водой и изморозь: так получится еще эффективнее.

Охладить простыни в холодильнике

Уверены, что ты удивилась, когда прочитала название этого лайфхака. Но такой метод действительно работает. Собери несколько простыней и положи их в холодильник на минут 30-40 или на 10-15 в морозильную камеру. После того как достанешь — развесь по дому. А, если тебе очень трудно спать в жару, можешь повторить процедуру перед сном и улечься на приятные, прохладные простыни.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Пить больше воды, меньше напрягаться

В жару опасно перегревать не только помещения — нельзя перегреваться самому. В душный день рекомендуется снизить активность и физические нагрузки или по возможности перенести все дела на вечер, когда температура воздуха снизится. Периодически следует принимать прохладный душ — так пребывания в квартире станет легче. Одежду лучше выбрать из натуральных легких тканей.

Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Фото — iStock

Читай также:

Как быстро уснуть? Проверенные способы

gspace здоровье лайфхак секреты красоты
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь