Читай гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака на сайте Нового канала! Маленький спойлер: в целом 365 дней под эгидой Черного Водяного Тигра будут легче, продуктивнее и успешнее прошлых. Для всех знаков Зодиака прогнозируется финансовый и личностный рост, а также победы на любовном фронте. Поэтому не спешите злиться на Судьбу, если кажется, что все идет не так. Ведь к победе все мы добираемся абсолютно разными путями. Читай материал, чтобы узнать, что ждет каждого знака Зодиака. Все подробности — в гороскопе на 2022 год!

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Гороскоп на 2022: Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот год станет годом перемен. В первые шесть месяцев Овны благодаря своему терпению и напористости выполнят свой план, несмотря на все препятствия. Но не стоит перенапрягаться. Гороскоп на 2022 год гласит: все, что вам нужно в жизни, появится легко. Вы будете полностью готовы к изменениям, которые раньше вас пугали. Уделите больше времени себе и близким. Как только внутреннее напряжение исчезнет, ​​вашу голову заполнят гениальные идеи, которые вы начнете реализовывать во второй половине года.

Гороскоп на 2022 год: Телец (21 апреля — 21 мая)

2022 предоставит вам возможность проявить себя в полной мере. Благодаря трудолюбию и креативному подходу к решению различных задач, вы откроете новые грани собственного таланта. Смело экспериментируйте на работе и в личной жизни. Это оценят как коллеги, так и ваши партнеры. Гороскоп на 2022 год говорит, что первая половина года будет спокойнее второй. Появится время, чтобы завершить длительные дела и запланировать новые цели. А во второй части года перед вами предстанут пару вызовов, требующие новых знаний. Поэтому не теряйте времени даром — уделите его профессиональном и внутреннему росту, чтобы быть готовым схватить шанс за хвост, как только он появится.

Гороскоп на 2022 год: Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша натура требует изменений. Кажется, что 2021-й забрал всю энергию и жажду жизни. Хочется улучшить все и сразу. Но не спешите впадать в меланхолию. Ведь предварительные испытания сделали вас морально выносливым (-ой). А это поможет улучшить свою жизнь! Гороскоп на 2022 год уверяет: в первой половине года на личном фронте возможны изменения. Вы встретите достойного партнера, если одиноки. Или перейдете на новый уровень доверия и любви, если в паре. На работе вас ждут новые вызовы. И вы их достойно пройдете и зарекомендуете себя с самой лучшей стороны.

Гороскоп на 2022 год: Рак (22 июня — 22 июля)

Держитесь крепче, ведь 2022 будет суперэмоциональным. Если вам не хватало ярких событий 2021-м, то 2022-й вас одарит в этом плане. Для тех, кто любит посидеть дома, придется выходить из своей зоны комфорта. Ведь жизнь будет бежать в бешеном ритме: возможны переезды, рождения детей и смена работы. Но не переживайте, ведь все это будет приносить вам безумное удовольствие. Гороскоп на 2022 год обещает: вы откроете себя в новой роли или статусе, и будете счастливы в своей обновленной жизни.

Гороскоп на 2022 год: Лев (23 июля — 22 августа)

Львы переосмыслят свою жизнь благодаря событиям 2022 года. У большинства представителей этого знака изменится круг близкого общения и наладятся отношения с родителями. Гороскоп на 2022 год гласит, что атмосфера будет способствовать семейному сближению или активному поиску пары через соцсети. В карьере сногсшибательных изменений не ожидается. Стабильная работа будет приносить стабильный доход. Те, кто потерял место в компании из-за пандемии и карантина, найдут дело по душе. А те, кто захотел переквалифицироваться, — получат отличные предложения во второй половине года.

Гороскоп на 2022 год: Дева (23 августа — 23 сентября)

Присущее вам благоразумие убережет вас от необдуманных поступков и слишком эмоциональных реакций. А предпринимательская жилка позволит найти еще один источник прибыли. Год для Дев будет спокойным и состоятельным. Вы не будете нуждаться. Наоборот — все усилия будут приносить ожидаемый результат. Наконец, вы сможете осуществить масштабные покупки, о которых мечтали несколько последних лет. Гороскоп на 2022 год предупреждает, что в личной жизни возможны изменения. Ведь все манипуляции, ложь и тайные связи раскроются. Пары, в которых нет общего будущего, распадутся, чтобы дать партнерам возможность найти свою настоящую любовь.

Гороскоп на 2022 год: Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы наконец осознают, что именно влечет их вниз. Как только спадут розовые очки, представители этого знака Зодиака начнут бурную активность. Они будут выметать из жизни все устаревшее, демотивирующее и пассивное. 2022-й станет для Весов трамплином в новую жизнь. Но смогут ли достичь желаемого зависит от того, пойдут ли они на компромисс с собой. Гороскоп на 2022 год уверяет: если Весы начнут отстаивать свои позиции до последнего и работать на результат, то 2023-й встретят в новом статусе.

Гороскоп на 2022 год: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпионам в этом году будет трудновато, ведь год семьи потребует от них выхода из зоны комфорта. Думать только о собственных нуждах уже не получится. Но со временем представители этого знака начнут получать удовольствие от того, что делают счастливыми людей вокруг. Ведь любовь — это не один довольный человек, а двое. Кроме того, гороскоп на 2022 год гласит, что он станет годом самосовершенствования. Судьба создаст ситуации, с которыми с настоящим уровнем знаний будет сложно справиться. Обучение, тематические курсы и менторская помощь ощутимо улучшат карьеру или бизнес.

Гороскоп на 2022 год: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году в вашей целеустремленности добавится безумная интуиция. Вы будете чувствовать, что делать в сложных ситуациях, видеть людей насквозь и просчитывать план действий на несколько шагов вперед. Единственное — держите эмоции под контролем. Иногда ваши слова будут действовать против вас и ломать планы. Поэтому, как говорят — keep calm and smile. Гороскоп на 2022 год говорит: безумные нагрузки повлияют на ваше здоровье, поэтому обратите внимание на режим дня, питание, спорт и полноценный сон. Год будет насыщенным и интересным. Держитесь крепче!

Гороскоп на 2022 год: Козерог (22 декабря — 21 января)

Для Козерогов — любителей уюта и романтики, 2022-й год будет одним из лучших. Гороскоп на 2022 год обещает: представители этого знака будут купаться во внимании любимых, смогут проявить себя на работе и, конечно, распланируют время на выполнение плана на год. Ведь все должно быть записано, проконтролировано и сделано вовремя. Конечно, от импульсивных поездок, покупок и решений никуда не деться. Такая натура Козерогов: с одной стороны — суперконтроль, с другой — немного хаоса. Представители этого знака будут так спешить жить, что успеют очень устать к концу года. И в результате одни решат переехать в теплые края подальше от дедлайнов, другие начнут развиваться в медитации и обратятся к духовным практикам.

Гороскоп на 2022 год: Водолей (21 января — 18 февраля)

Доставайте планер и готовьтесь вычеркивать сделанные задачи. В этом году вы будете много работать, ездить в командировки и налаживать деловые связи. 2021 станет для вас прорывом в карьере, если вы будете быстро реагировать и использовать современные методы для решения кризисных ситуаций. Гороскоп на 2022 год обещает: ваш усердный труд изменит качество вашей жизни. Будете много работать, но в то же время — наслаждаться благами, которые приходят с деньгами.

Гороскоп на 2022 год: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, наконец, смогут выдохнуть от бытовой и рабочей беготни. Год будет для вас спокойным и размеренным. Успеете и поработать, и романтики в жизни добавить, и отдохнуть от тяжелого 2021-го. Жизнь будет идти своим ходом и, конечно, добавит сюрпризов. Но ваш внутренний дзен проведет вас без потерь самыми безопасными путями. Гороскоп на 2022 год рекомендует посвятить время себе: развивайте таланты, прокрастинируйте или, наоборот, займитесь делом, которое давно откладывали. 2022 будет комфортным для вас и убережет от переживаний. Наслаждайтесь!