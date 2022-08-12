Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 августа в День Молодежи

Сегодня, 12 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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А также 12 августа — Всемирный день слонов

12 августа в народе называется день Силы и Силуяна или Силин день.

Национальные праздники 12 августа:

В Грузии — Дидгороба

В Таиланде — День матери

В США — День виниловой пластинки

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События 12 августа в мире

12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

12 августа 1865 года английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое.

12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Деймос.

12 августа 1949 года в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой в мире водородной бомбы.

12 августа 1960 года с мыса Канаверал стартует Echo One — первый телекоммуникационный спутник.

12 августа 1978 года Япония и Китай подписали договор о мире и дружбе.

12 августа 1994 года открылся рок-фестиваль «Вудсток-94», посвящённый 25-летию своего знаменитого предшественника.

12 августа 2018 года НАСА запустило солнечный зонд Паркер для изучения атмосферы солнца и солнечного ветра.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

По церковному календарю сегодня, 12 августа — День памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, а также день памяти мученика Ивана Воина.

День ангела сегодня – 12 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

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Приметы на 12 августа:

Если в воздухе летает паутина, до осени будет тепло и солнечно.

Много насекомых – к дождю.

Если на улице тепло, будет хороший урожай грибов.

Что нельзя делать 12 августа

В этот день 12 августа стоит быть особенно внимательными и осторожными с острыми предметами: высок риск пораниться.

В этот день нельзя жадничать, могут появится проблемы с деньгами в будущем.

Нельзя стричь волосы и ногти, будут хуже расти.

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Нельзя принимать важные решения и заключать сделки.

Что можно делать 12 августа

В этот день традиционно начинали сбор урожая пшеницы и стартовал сбор озимых.

Фото: IStock