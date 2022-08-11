Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 11 августа
11 августа – День президентского шутки, День строителя, День песочницы.
События 11 августа в мире
- 1707 — Королевство Пруссия и Шведская империя подписали Вечный альянс, гарантировавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны.
- 1866 — в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках.
- 1877 — американский астроном Асаф Голл открыл спутник планеты Марс под названием Деймос.
- 1906 — в Великобритании Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.
- 2011 — введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.
- 2016 — Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию по территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только рф.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
11 августа — Рождество Николая Чудотворца, один из самых почитаемых христианских праздников в Украине; День памяти святого мученика Каллиника Киликийского.
День ангела сегодня – 11 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Николай, Константин, Анатолий, Роман, Алексей, Михаил и Серафима.
Приметы на 11 августа:
- Много ягод и орехов — к холодной зиме.
- Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.
- Утренний туман — к плохому сбору меда.
- Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.
Что нельзя делать 11 августа
- Нельзя подвергаться опасности.
- Нельзя ссориться.
- Нельзя давать деньги в долг.
- Нельзя работать на огороде.
- Нельзя стирать.
- Нельзя шить.
Фото: IStock