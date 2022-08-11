Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 11 августа

11 августа – День президентского шутки, День строителя, День песочницы.

События 11 августа в мире

1707 — Королевство Пруссия и Шведская империя подписали Вечный альянс, гарантировавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны.

— Королевство Пруссия и Шведская империя подписали Вечный альянс, гарантировавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны. 1866 — в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках.

— в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках. 1877 — американский астроном Асаф Голл открыл спутник планеты Марс под названием Деймос.

— американский астроном Асаф Голл открыл спутник планеты Марс под названием Деймос. 1906 — в Великобритании Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.

— в Великобритании Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. 2011 — введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.

— введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко. 2016 — Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию по территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только рф.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 августа — Рождество Николая Чудотворца, один из самых почитаемых христианских праздников в Украине; День памяти святого мученика Каллиника Киликийского.

День ангела сегодня – 11 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Николай, Константин, Анатолий, Роман, Алексей, Михаил и Серафима.

Приметы на 11 августа:

Много ягод и орехов — к холодной зиме.

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Утренний туман — к плохому сбору меда.

Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Что нельзя делать 11 августа

Нельзя подвергаться опасности.

Нельзя ссориться.

Нельзя давать деньги в долг.

Нельзя работать на огороде.

Нельзя стирать.

Нельзя шить.

Фото: IStock