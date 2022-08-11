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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 11 августа

11 августа – День президентского шутки, День строителя, День песочницы.

События 11 августа в мире

  • 1707 — Королевство Пруссия и Шведская империя подписали Вечный альянс, гарантировавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны.
  • 1866 — в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках.
  • 1877 — американский астроном Асаф Голл открыл спутник планеты Марс под названием Деймос.
  • 1906 — в Великобритании Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.
  • 2011 — введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.
  • 2016 — Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию по территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только рф.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 августа — Рождество Николая Чудотворца, один из самых почитаемых христианских праздников в Украине; День памяти святого мученика Каллиника Киликийского.

День ангела сегодня – 11 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Николай, Константин, Анатолий, Роман, Алексей, Михаил и Серафима.

Приметы на 11 августа:

  • Много ягод и орехов — к холодной зиме.
  • Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.
  • Утренний туман — к плохому сбору меда.
  • Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Что нельзя делать 11 августа

  • Нельзя подвергаться опасности.
  • Нельзя ссориться.
  • Нельзя давать деньги в долг.
  • Нельзя работать на огороде.
  • Нельзя стирать.
  • Нельзя шить.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 августа

Фото: IStock

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