Полнолуние 12 августа 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака от астролога

Какие изменения произойдут в Полнолуние 12 августа 2022 года? Эксперт Нового канала, астролог Юлия Мартыненко (@julie_martynenko) подготовила подробную информацию об этом явлении. Гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака – далее в материале!

Полнолуние – ежемесячное событие в астрологическом календаре, которое оказывает большое влияние на нашу жизнь. На этот раз перемены произойдут в знаке Водолей. Подумайте, какие события в вашей жизни происходили в конце января и начале февраля 2022? Дела, начатые в тот период, принесут плоды, вы почувствуете, как действовать в ситуациях, приобретающих глобальное значение для вас.

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Полнолуние в знаке Водолея в сочетании с Сатурном будет заставлять решительно и без сожаления отказываться от старого в пользу свободы, захочется иметь больше свободного времени, пространства и отстраниться от правил. Но обратите внимание – будет уместным доводить до конца вопросы, которые назревали в течение последних шести месяцев. Новые импульсивные решения лучше взвесить и изрядно обдумать.

Напомню, события Полнолуния могут проигрываться за два дня до нее и через два дня после. Прогноз по знакам смотрите по положению Солнца и Асцендента в натальной карте.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Овен

Для Овнов, Полнолуние осветит вопросы мечтаний и стремлений в жизни. Реализуются самые большие ваши желания, о которых вы думали с января-месяца. Пора открывать для себя новые горизонты. Но не забывайте, одна достигнутая цель – дает начало другой, не останавливайтесь на полученном, вы можете гораздо больше!

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Тельцы

Многие из асцендентных и солнечных Тельцов захотят сменить работу или даже профессию, серьезно задумаются над собственным назначением и скажут то желанное «увольняюсь». Или же придумает альтернативные источники дохода или повышение. Что ж, самое время принимать решительные действия на пути к своему будущему, используйте таланты и желаю успехов!

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Близнецы

У Близнецов возможно путешествие или отпуск, или наоборот возвращение из-за границы домой. Акценты месяца заставят задуматься об обучении или получении новой квалификации. Принимайте решение, учитывая то, что нравится, а не то, что статусно или престижно.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Рак

Для Раков Луна будет обращать внимание на дела зависимости от других людей. Возможно, попросят вернуть долг или пересмотреть условия договоренностей. Дополнительных кредитов или ссуд желательно не брать, поскольку есть риск не выплат. Поэтому действуйте осмотрительно и освобождайтесь от ненужных обязанностей.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Львы

Ваше внимание будет приковано к теме партнерства. Возможны как помолвка, так и расторжение отношений. Если это произошло не по вашей инициативе – не держите, пора отпускать старое для прихода нового. Вопросы на работе или с бизнес-партнерами, также будут привлекать внимание, возможно, придется закрыть проект, долгое время не приносящий ожидаемых результатов.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Девы

Для Дев наступает период честности в вопросах работы и здоровья. Если вы с января месяца думаете над увольнением – сейчас будет поставлена ​​точка. Вас будет ждать месяц перспектив и поиск новых занятий по душе. Принимайте решение в свою пользу, с доверием ко Вселенной.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Весы

Весы почувствуют творческий порыв, увлечение партнером, или захотят реализовать давно спланированный проект. Хобби, отношения, станут вашими ключевыми темами на август-месяц, не медлите, пора приглашать изменения в свою жизнь.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Скорпионы

У вас Полнолуние активизирует вопросы семьи и места жительства. Возможно решение вопросов, которые давно были на стопе, или ваша семья пополнится новым жителем. Ремонт и усовершенствование собственного жилья также будут актуальны. Следите за событиями и не бойтесь принимать решения в пользу своей семьи.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Стрельцы

После 12 августа вам станет актуальной тема документов, учебы, братьев и сестер. Возможно, запущенные процессы в январе – дадут о себе знать, получите ли наконец необходимые бумаги для поездки. Также, тема транспорта будет обращать внимание, ремонт или покупка, или переоформление будут актуальны.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Козерог

Финансовая область вашей жизни будет трансформироваться. Неудовлетворенность доходом, вопрос поиска альтернативных источников будут беспокоить в течение месяца. Учитывая, что месяц проходит под знаком Льва, советую попытаться вывести свою жизнь на новый уровень. Вы стоите гораздо большего.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Водолей

Водолеи – пришло ваше время. Возможны кардинальные изменения в облике и гардеробе. Смена прически, покупка дорогих и статусных вещей для себя. Резко захочется записаться в спортзал или отдать старые вещи на благотворительность. Ваша задача – ни в чем себе не отказывать, действовать по зову души.

Полнолуние – 12 августа: гороскоп для знака Рыбы

Время отдыха и восстановление ресурса. Рыбы – очень эмоциональные натуры, именно поэтому, в контакте с людьми склонны тратить слишком много энергии. Проведите время в ретрите или займитесь укреплением иммунитета, ведь могут о себе напомнить хронические заболевания. Взять отпуск – будет верным решением для вас. Удачи!

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)