Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 августа 2022

Сегодня, 10 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
Какой сегодня день – 10 августа
10 августа 2022 — 168-й день войны России против Украины. 222-й день года. Международный день биодизеля. Международный день влогинга. Всемирный день каллиграфии. Всемирный день льва.
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Национальные праздники 10 августа
- Эквадор – День независимости
- Испания — Праздник Святого Лаврентия из Уэска
События 10 августа в мире
- 1512 год – происходит морская битва при Санкт-Матье;
- 1519 год — Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание;
- 1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составляют Вашварский мир;
- 1678 год — Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры;
- 1793 год – Лувр открывается для публики;
- 1819 год – латиноамериканский борец за независимость от Испании Симон Боливар занимает столицу Колумбии Боготу;
- 1821 год — Миссури становится 24-м штатом США;
- 1846 год – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывают первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт;
- 1876 год – в Онтарио (Канада) совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;
- 1913 год — Вторая Балканская война заканчивается подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;
- 1919 год — Запорожская группа Армии УНР освобождает от большевиков Винницу;
- 1945 год – Япония объявляет о своей капитуляции;
- 1966 год — в США останавливают выпуск банкноты 2 доллара;
- 1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает в Гетеборге мировой рекорд в тройном прыжке (15 м 50 см);
- 2012 год — вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский;
- 2016 год — ФСБ России заявляет о задержании «группы граждан Украины», якобы готовивших теракты в оккупированном Крыму, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а также о гибели одного сотрудника ФСБ во время перестрелки.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
Сегодня, 10 августа — в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
День ангела сегодня – 10 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Прохор, Остап, Никанор, Ирина, Анастасия.
Приметы на 10 августа:
- Многие росы – день будет солнечным.
- Утром туман по воде стелется – в хорошую погоду.
- Дождь без ветра – к ненастью.
- Облака плывут высоко – до сухой и ясной погоды.
- Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.
Что нельзя делать 10 августа
- Играть свадьбу – будет сложно продержаться вместе до старости.
- Меняться чем-нибудь. Иначе такая вещь испортится или пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы.
- На Прохора и Пармена люди избегали каких-либо покупок. Считалось, что все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.
- Нельзя отправляться в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзинкой.
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Фото: IStock