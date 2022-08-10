Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 августа 2022

Сегодня, 10 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 10 августа

10 августа 2022 — 168-й день войны России против Украины. 222-й день года. Международный день биодизеля. Международный день влогинга. Всемирный день каллиграфии. Всемирный день льва.

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Национальные праздники 10 августа

Эквадор – День независимости

Испания — Праздник Святого Лаврентия из Уэска

События 10 августа в мире

1512 год – происходит морская битва при Санкт-Матье;

1519 год — Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составляют Вашварский мир;

1678 год — Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры;

1793 год – Лувр открывается для публики;

1819 год – латиноамериканский борец за независимость от Испании Симон Боливар занимает столицу Колумбии Боготу;

1821 год — Миссури становится 24-м штатом США;

1846 год – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывают первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт;

1876 год – в Онтарио (Канада) совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;

1913 год — Вторая Балканская война заканчивается подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;

1919 год — Запорожская группа Армии УНР освобождает от большевиков Винницу;

1945 год – Япония объявляет о своей капитуляции;

1966 год — в США останавливают выпуск банкноты 2 доллара;

1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает в Гетеборге мировой рекорд в тройном прыжке (15 м 50 см);

2012 год — вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский;

2016 год — ФСБ России заявляет о задержании «группы граждан Украины», якобы готовивших теракты в оккупированном Крыму, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а также о гибели одного сотрудника ФСБ во время перестрелки.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

Сегодня, 10 августа — в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

День ангела сегодня – 10 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Прохор, Остап, Никанор, Ирина, Анастасия.

Приметы на 10 августа:

Многие росы – день будет солнечным.

Утром туман по воде стелется – в хорошую погоду.

Дождь без ветра – к ненастью.

Облака плывут высоко – до сухой и ясной погоды.

Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.

Что нельзя делать 10 августа

Играть свадьбу – будет сложно продержаться вместе до старости.

Меняться чем-нибудь. Иначе такая вещь испортится или пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы.

На Прохора и Пармена люди избегали каких-либо покупок. Считалось, что все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.

Нельзя отправляться в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзинкой.

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Фото: IStock