Вяленые томаты: рецепт приготовления в домашних условиях

Простой рецепт заготовки помидоров от Алекса Якутова

Сезон помидоров в самом разгаре, и традиционно именно сейчас их заготавливают на зиму. Обычно делают это посредством консервации. А еще можно сохранить томаты по итальянскому рецепту –завялить. Как это правильно сделать, рассказал Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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Вяленые томаты: ингредиенты для приготовления

Помидоры «сливка» – 2 кг

Сухой орегано – 50 г

Базилик – 150 г

Чеснок – 1 головка

Соль, перец, сахар – по вкусу

Вяленые томаты: приготовление пошагово