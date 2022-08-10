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Вяленые томаты в домашних условиях за один день

Вяленые томаты: рецепт приготовления в домашних условиях

Простой рецепт заготовки помидоров от Алекса Якутова

Сезон помидоров в самом разгаре, и традиционно именно сейчас их заготавливают на зиму. Обычно делают это посредством консервации. А еще можно сохранить томаты по итальянскому рецепту –завялить. Как это правильно сделать, рассказал Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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Вяленые томаты: ингредиенты для приготовления

  • Помидоры «сливка» – 2 кг
  • Сухой орегано – 50 г
  • Базилик – 150 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Соль, перец, сахар – по вкусу

Вяленые томаты: рецепт приготовления в домашних условиях

Вяленые томаты: приготовление пошагово

  1. Подготавливаем сначала все ингредиенты. Помидоры и базилик хорошо промываем. Чеснок очищаем от шелухи.
  2. Томаты разрезаем на половинки и выкладываем разрезом вверх в гастроемкость на пергамент.
  3. Посыпаем небольшим количеством соли и сахара, сухим орегано и мелко нарезанным базиликом.
  4. Тоненько нарезаем чеснок и кладем на каждую половинку помидора.
  5. Разогреваем духовку до 100 градусов и ставим помидоры на 10 часов. Вялим при приоткрытой дверце.
  6. Выйдут ароматные помидоры на зиму, которые можно хранить сухими в обычной банке, герметичном пакете на застежке, или же можно залить их растительным маслом, которому помидоры отдадут свой аромат. И когда вы будете варить суп, готовить пасту или ризотто, можете добавлять их в блюда или подавать вместе с сыром как закуску.

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