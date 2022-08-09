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Капкейки: рецепт приготовления в домашних условиях

Cupcakes

Как приготовить капкейки? Это удивительно нежные пирожные  с кремом, похожие на маленькие тортики! Сегодня ими стали заменять торты, а  так как украсить их можно абсолютно как угодно – этот десерт идеально подойдет для любого праздника! Наш рецепт капкейков в домашних условиях не сложный.

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Ингредиенты для приготовления капкейков (12 штук):

  • 100 гр сливочного масла (комнатной температуры)
  • 100 гр сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 100 гр просеянной муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 75 гр жирных сливок (33-35%)
  • форма для выпекания маффинов

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Для крема:

  • 100 гр сливочного масла комнатной температуры
  • 120 гр сахарной пудры
  • 80 гр сливочного сыра
  • ½ ч.л. ванильного экстракта
  • пару капель пищевого красителя

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Как приготовить капкейки в домашних условиях:

1. Сначала готовим тесто. Для этого масло взбиваем с сахаром в течение нескольких минут, пока  сахар полностью не растворится. Затем добавляем и ванильный сахар. Снова взбиваем!

2. В отдельной миске муку просеиваем с разрыхлителем. Добавляем смесь в тесто, и тщательно перемешиваем.

3. Теперь добавляем сливки, перемешиваем еще раз (тесто должно быть однородным) и выкладываем в форму для маффинов. Сейчас в продаже много разноцветных бумажных капсул, которые желательно предварительно вложить в форму. Так мы в результате получим аккуратные капкейки, каждый в индивидуальной «обертке».

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4. Ставим форму с тестом в разогретую до 180С духовку на 20-25 минут, и печем до готовности. Проверь зубочисткой, чтоб тесто не прилипало. Пока капкейки остывают, можно приступать к приготовлению крема.

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5. В большой миске взбиваем масло на максимальной скорости миксера несколько минут. За это время масло должно стать светлее и пышнее! Всю пудру просеиваем, добавляем к маслу и снова взбиваем в течение 3-4 минут.

6. Затем добавляем в получившуюся смесь ванильный экстракт и сливочный сыр, и снова взбиваем! Крем все время должен оставаться светлым, его желтый цвет свидетельствует о том, что нужно взбивать еще несколько минут.

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7. Если ты хочешь, чтоб крем на всех капкейках был одного цвета, добавляем в него сразу весь краситель! Если же ты планировала получить радужный десерт, тогда разлей крем в несколько мисочек, и в каждую добавь нужный цвет.

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8. Ну все, крем готов! Теперь его надо переложить в кондитерский мешок с насадкой и украсить им капкейки. Вуаля!

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9. Если капкейки предназначаются для праздника, их можно украсить маленькими фигурками из мастики или декоративными флажками. Можно также декорировать готовое изделие кондитерской посылкой или сахарными бусинами. Дай волю фантазии и создавай свои уникальные кондитерские шедевры!

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Фото: IStock

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