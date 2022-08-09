Капкейки: рецепт приготовления в домашних условиях

Как приготовить капкейки? Это удивительно нежные пирожные с кремом, похожие на маленькие тортики! Сегодня ими стали заменять торты, а так как украсить их можно абсолютно как угодно – этот десерт идеально подойдет для любого праздника! Наш рецепт капкейков в домашних условиях не сложный.

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Ингредиенты для приготовления капкейков (12 штук):

100 гр сливочного масла (комнатной температуры)

100 гр сахара

2 яйца

1 ч.л. ванильного сахара

100 гр просеянной муки

1 ч.л. разрыхлителя

75 гр жирных сливок (33-35%)

форма для выпекания маффинов

Для крема:

100 гр сливочного масла комнатной температуры

120 гр сахарной пудры

80 гр сливочного сыра

½ ч.л. ванильного экстракта

пару капель пищевого красителя

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Как приготовить капкейки в домашних условиях:

1. Сначала готовим тесто. Для этого масло взбиваем с сахаром в течение нескольких минут, пока сахар полностью не растворится. Затем добавляем и ванильный сахар. Снова взбиваем!

2. В отдельной миске муку просеиваем с разрыхлителем. Добавляем смесь в тесто, и тщательно перемешиваем.

3. Теперь добавляем сливки, перемешиваем еще раз (тесто должно быть однородным) и выкладываем в форму для маффинов. Сейчас в продаже много разноцветных бумажных капсул, которые желательно предварительно вложить в форму. Так мы в результате получим аккуратные капкейки, каждый в индивидуальной «обертке».

4. Ставим форму с тестом в разогретую до 180С духовку на 20-25 минут, и печем до готовности. Проверь зубочисткой, чтоб тесто не прилипало. Пока капкейки остывают, можно приступать к приготовлению крема.

5. В большой миске взбиваем масло на максимальной скорости миксера несколько минут. За это время масло должно стать светлее и пышнее! Всю пудру просеиваем, добавляем к маслу и снова взбиваем в течение 3-4 минут.

6. Затем добавляем в получившуюся смесь ванильный экстракт и сливочный сыр, и снова взбиваем! Крем все время должен оставаться светлым, его желтый цвет свидетельствует о том, что нужно взбивать еще несколько минут.

7. Если ты хочешь, чтоб крем на всех капкейках был одного цвета, добавляем в него сразу весь краситель! Если же ты планировала получить радужный десерт, тогда разлей крем в несколько мисочек, и в каждую добавь нужный цвет.

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8. Ну все, крем готов! Теперь его надо переложить в кондитерский мешок с насадкой и украсить им капкейки. Вуаля!

9. Если капкейки предназначаются для праздника, их можно украсить маленькими фигурками из мастики или декоративными флажками. Можно также декорировать готовое изделие кондитерской посылкой или сахарными бусинами. Дай волю фантазии и создавай свои уникальные кондитерские шедевры!

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Фото: IStock