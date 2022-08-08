Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 августа в День Пантелеймона 2022

Сегодня, 9 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
Какой сегодня день – 9 августа
9 августа 2022 — 221-й день года, 167 день с начала полномасштабной войны в Украине.
9 августа в мире празднуют Международный день коренных народов мира.
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Национальные праздники 9 аГороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 от астролога для всех знаков зодиакавгуста:
- Сингапур — День независимости
- ЮАР — Национальный женский день
- Япония — День объятий
- США — Всемирный день любителей книг
События 9 августа в мире
- 9 августа 48 до н. э. произошла битва при Фарсале между войсками Помпея и Цезаря, закончившаяся победой последнего.
- 9 августа 1173 года началось строительство Пизанской башни.
- 9 августа 1483 года открыта Сикстинская капелла.
- 9 августа 1848 года в Буковине официально было ликвидировано крепостное право.
- 9 августа 1910 года американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.
- 9 августа 1942 года состоялся легендарный «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве.
- 9 августа 1945 года, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив часть Нагасаки.
- 9 августа 1986 года на рок-фестивале в Небуорте (графство Хартфордшир) выступила группа «Queen». Как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт коллектива.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
Сегодня, 9 августа по церковному календарю — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
День ангела сегодня – 9 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.
Приметы на 9 августа:
- Если в День Пантелеймона-целителя увидите радугу, значит, ближайшие дни будет облачно.
- Если 9 августа увидите прыгающих кузнечиков, это к солнечной погоде.
- По поверьям, если девушка в этот день съест яйцо с двойным желтком, ее скоро ждёт беременность.
- Если в этот день с утра много росы, осень будет теплой.
Что нельзя делать 9 августа
- В День Пантелеймона-целителя нельзя работать в поле.
- Нельзя также переносить или перевозить с места на место сено
- В этот день также не рекомендует печь хлеб.
Что можно делать 9 августа
В этот день нужно собирать лекарственные травы, они будут обладать особой целительной силой.
В День Пантелеймона-целителя принято с самого утра срезать кочан молодой капусты и испечь из него пирог. Это блюдо придаст сил и укрепит здоровье.
Постарайтесь провести время с близкими и родными.
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Фото: IStock