Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 августа в День Пантелеймона 2022

Сегодня, 9 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 9 августа

9 августа 2022 — 221-й день года, 167 день с начала полномасштабной войны в Украине.

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Сингапур — День независимости

ЮАР — Национальный женский день

Япония — День объятий

США — Всемирный день любителей книг

События 9 августа в мире

9 августа 48 до н. э. произошла битва при Фарсале между войсками Помпея и Цезаря, закончившаяся победой последнего.

9 августа 1173 года началось строительство Пизанской башни.

9 августа 1483 года открыта Сикстинская капелла.

9 августа 1848 года в Буковине официально было ликвидировано крепостное право.

9 августа 1910 года американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

9 августа 1942 года состоялся легендарный «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве.

9 августа 1945 года, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив часть Нагасаки.

9 августа 1986 года на рок-фестивале в Небуорте (графство Хартфордшир) выступила группа «Queen». Как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт коллектива.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

Сегодня, 9 августа по церковному календарю — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

День ангела сегодня – 9 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

Приметы на 9 августа:

Если в День Пантелеймона-целителя увидите радугу, значит, ближайшие дни будет облачно.

Если 9 августа увидите прыгающих кузнечиков, это к солнечной погоде.

По поверьям, если девушка в этот день съест яйцо с двойным желтком, ее скоро ждёт беременность.

Если в этот день с утра много росы, осень будет теплой.

Что нельзя делать 9 августа

В День Пантелеймона-целителя нельзя работать в поле.

Нельзя также переносить или перевозить с места на место сено

В этот день также не рекомендует печь хлеб.

Что можно делать 9 августа

В этот день нужно собирать лекарственные травы, они будут обладать особой целительной силой.

В День Пантелеймона-целителя принято с самого утра срезать кочан молодой капусты и испечь из него пирог. Это блюдо придаст сил и укрепит здоровье.

Постарайтесь провести время с близкими и родными.

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Фото: IStock