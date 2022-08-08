Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 августа

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
Сегодня, 8 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения
Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны
Какой сегодня день – 8 августа
8 августа – День войск связи, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек.
События 8 августа в мире
Какой православный (церковный) праздник сегодня
8 августа — День памяти святого Доминика, День памяти святого Ермолая.
День ангела сегодня – 8 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Аппион, Геронтий, Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Иерусалеам, Доминик, Киприан и Эмилиан.
Приметы на 8 августа:
Что нельзя делать 8 августа
Фото: IStock