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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 8 августа

8 августа – День войск связи, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек.

События 8 августа в мире

  • 1949 – в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.
  • 1965 — в Шешорах (Ивано-Франковская область) состоялся митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко.
  • 1966 – в Китайской Народной Республике объявлено начало «культурной революции».
  • 1967 — в Бангкоке (Таиланд) основана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
  • 1998 – американец Майкл Кирни стал самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получил в возрасте 14 лет 8 месяцев.
  • 2000 – ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.
  • 2004 — введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС.
  • 2017 – компания Coca-Cola установила первый в истории трехмерный билборд.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 августа

Какой православный (церковный) праздник сегодня

8 августа — День памяти святого Доминика, День памяти святого Ермолая.

День ангела сегодня – 8 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Аппион, Геронтий, Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Иерусалеам, Доминик, Киприан и Эмилиан.

Приметы на 8 августа:

  • Кошка рядом улеглась — к богатству и удачи.
  • Если утром холодная роса — днем будет дождь.
  • Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают — к дождю.
  • Если листья на деревьях в августе желтеют снизу — ранний сев будет хороший.

Что нельзя делать 8 августа

  • Нельзя брать иглу в руки.
  • Нельзя шить и вязать.
  • Нельзя выходить в поле всем женщинам.
  • Нельзя ссориться.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 августа

Фото: IStock

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