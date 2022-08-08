Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Друзья, мы начинаем новую знаковую неделю. С 28 июля по 12 августа в жизни каждого произойдут судьбоносные события, причиной тому – начало нового планетарного года, или, как говорят на языке астрологов, – Ворота Льва. Поэтому внимательно следите, что будет происходить, советую не принимать решения, в которых не уверены.

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Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник, 8 августа

В течение этой недели возможны массовые недовольства отношениями. Ситуация будет обостряться ближе к Полнолунию, 12 августа. Меркурий находится в знаке Девы, и это делает наш разум слишком критичным, заставляет фокусироваться на негативе, слабых местах в отношениях. С одной стороны, это даст шанс подкорректировать то, что не нравится, а с другой – наоборот, обострит.

Будьте осторожны, в понедельник энергии дня будут способствовать конструктивному разговору с партнером, где вас могут услышать. Остальные дни недели могут еще больше удалить друг от друга. Главная рекомендация – не принимать резкие решения, хотя эмоции будут обостряться, сдержаться не просто, но возможно. Возьмите паузу, подумайте, взвесьте каждый пустяк – и принимайте решения после 14 августа.

Вторник, 9 августа

Недовольство возможно на работе и в отношениях с коллегами. Старайтесь креативить и продумывать разные варианты развития событий, не фокусируйтесь на негативе, лучше держите разумную дистанцию ​​и уберитесь от ненужных комментариев. Опять же – для окончательных решений благоприятной будет следующая неделя, когда эмоции утихнут.

Среда, 10 августа

Аспекты с Ураном могут вносить коррективы по работе с техникой. Не удивляйтесь поломкам и другим вопросам технического характера. Со среды по пятницу инвестировать в устройство не рекомендую, поскольку есть риск разочарования в покупке.

Четверг, 11 августа

Венера – планета симпатий и денег, переходит из эмоционального Рака в Льва, и это будет способствовать нашей щедрости. Именно подарки помогут наладить отношения и сместить фокус. Однако держите руку на пульсе, есть вероятность возникновения неожиданных расходов, удерживайтесь от займов и кредитов. Правильно паркуйтесь – иначе штрафов в этот день не избежать.

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Пятница, 12 августа

Напряженный день в связи с Полнолунием. Контролировать эмоции будет проще знакам земной стихии – Тельцам, Девам, Козерогам. Что касается остальных, думайте немного на перспективу, эмоции стихнут, а последствия останутся. По максимуму старайтесь в этот день отдыхать, проводить время на природе или за чтением интересной книги – Меркурию в Деве это точно понравится. Подробная информация о Полнолунии будет в следующем материале.

Суббота, 13 августа / воскресенье, 14 августа

Дни пройдут относительно спокойно, если в течение недели вы придерживались рекомендаций. Кто спокойно будет отдыхать, планируя будущее, а кто будет заниматься разбором последствий негативных эмоций. Не забывайте, что луна проходит под лозунгом яркого и оптимистического Льва – пусть чувство юмора помогает вам обходить острые углы.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)