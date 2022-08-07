Лунный календарь благоприятных дней на август 2022 года уже на сайте Нового канала! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

Чтобы повысить свои шансы на успех во всех областях жизни, следует учитывать лунные фазы.

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Из хороших новостей: в августе 2022 года не будет солнечных и лунных затмений, которые чаще всего усложняют нам жизнь. Не будет и Ретроградного Меркурия, который любит сломать все планы. Поэтому в целом, август 2022 года по лунному календарю – прекрасный месяц для новых начинаний и принятия важных решений.

Лунный календарь на август 2022 года: благоприятные дни для дел

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 2-4, 7, 8, 10, 11, 17, 18 августа.

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Лунный календарь на август 2022 года: неблагоприятные дни для дел

А вот на 22, 23, 26 и 27 августа лучше не планировать ничего значимого, не принимать в эти дни важные решения и вообще лучше провести время дома в кругу семьи.

Фазы Луны на август 2022

Молодой (Растущий) месяц — 27 августа

Полнолуние — 12 августа

Растущий месяц с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа

Спадающий месяц с 13 по 26 августа

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Когда делать маникюр в августе 2022 года? Самыми удачными датами для маникюра этого месяца можно считать 1-4, 8-10, 17-19, 25 и 28-31 августа.

Удачные даты для свадьбы в августе 2022 года: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14 числа.

Если вы планируете беременность, то для зачатия в этом августе много удачных дат по лунному календарю: 1, 2, 4-7, 9-11, 13-21, 23-27, 29-31 числа.

Следуй советам, которые дает лунный календарь на август 2022 года, и этот месяц принесет тебе только радость!

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