Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 серпня

Сегодня, 5 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 5 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Сегодня 5 августа 2022 года — 217-й день года, 163 день с начала полномасштабного вторжения.

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Какой сегодня день – 5 августа

5 августа – Международный день пива, День Светофора и Всемирный день устриц.

В народе 5 августа отмечают День Трофима Безсонника.

Также в народе этот день называют Днем Калинки-Малинки, так как обычно именно сегодня собирали ягоды калины и малины на зиму.

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События 5 августа в мире

5 августа 1583 года английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение.

5 августа 1789 года во Франции отменено крепостное право.

5 августа 1864 года Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы

5 августа 1885 года на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.

5 августа 1914 года в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.

5 августа 1924 в Турции запрещено многожёнство.

5 августа 1967 года выпущен первый альбом группы «Пинк Флойд» «The Piper at the Gates of Dawn».

5 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии открылись XXXI летние Олимпийские игры.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

В церковном календаре сегодня, 5 августа — празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери, а также день памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.

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День ангела сегодня – 5 августа

День ангела сегодня празднуют Анна, Аполлинарий, Аполлон, Виталий, Стелла, Трофим и Феофил.

Приметы на 5 августа

Если ночью услышите уханье филина – к похолоданию.

Вечерний туман предвещает жаркие дни.

В звездное небо 5 августа сулит проливные дожди в ближайшие дни.

Что нельзя делать 5 августа

В этот день нельзя лениться.

Нельзя злиться, ссориться с близкими и сквернословить.

5 августа не подходит для принятия серьёзных решений лучше отложите их на другой день.

Во второй половине дня нельзя работать в поле или в огороде.

И постарайтесь сегодня проснуться пораньше: если в День Трофина Безсонника валяться в постели до обеда, удача от вас отвернется!

Фото: IStock