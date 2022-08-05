Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 серпня

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 августа

Какой сегодня праздник

Сегодня, 5 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 5 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Сегодня 5 августа 2022 года — 217-й день года, 163 день с начала полномасштабного вторжения.

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Какой сегодня день – 5 августа

5 августа – Международный день пива, День Светофора и Всемирный день устриц.

В народе 5 августа отмечают День Трофима Безсонника.

Также в народе этот день называют Днем Калинки-Малинки, так как обычно именно сегодня собирали ягоды калины и малины на зиму.

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События 5 августа в мире

  • 5 августа 1583 года английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение.
  • 5 августа 1789 года во Франции отменено крепостное право.
  • 5 августа 1864 года Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы
  • 5 августа 1885 года на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.
  • 5 августа 1914 года в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.
  • 5 августа 1924 в Турции запрещено многожёнство.
  • 5 августа 1967 года выпущен первый альбом группы «Пинк Флойд» «The Piper at the Gates of Dawn».

События 5 августа в мире

  • 5 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии открылись XXXI летние Олимпийские игры.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

В церковном календаре сегодня, 5 августа — празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери, а также день памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.

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День ангела сегодня – 5 августа

День ангела сегодня празднуют Анна, Аполлинарий, Аполлон, Виталий, Стелла, Трофим и Феофил.

Приметы на 5 августа

  • Если ночью услышите уханье филина – к похолоданию.
  • Вечерний туман предвещает жаркие дни.
  • В звездное небо 5 августа сулит проливные дожди в ближайшие дни.

Что нельзя делать 5 августа

  • В этот день нельзя лениться.
  • Нельзя злиться, ссориться с близкими и сквернословить.
  • 5 августа не подходит для принятия серьёзных решений лучше отложите их на другой день.
  • Во второй половине дня нельзя работать в поле или в огороде.
  • И постарайтесь сегодня проснуться пораньше: если в День Трофина Безсонника валяться в постели до обеда, удача от вас отвернется!

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Фото: IStock

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