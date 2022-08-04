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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 4 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 4 августа

4 августа – 162-й день войны России против Украины. 216-й день года. День рождения шампанского. Международный день дымчатого леопарда.

События 4 августа в мире

  • 1408 год – впервые упоминается город Мена, Черниговской области;
  • 1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;
  • 1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждают силы марокканско-португальского союза;
  • 1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избирают Ивана Мазепу;
  • 1693 год – французский монах Пьер Периньон открывает секрет приготовления шампанского;
  • 1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;
  • 1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;
  • 1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;
  • 1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке выключили на одну минуту 13 миллионов аппаратов;
  • 1926 год – на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;
  • 1934 год — на «Криворожстали» запускают первую доменную печь;
  • 1962 год — заключен в тюрьму лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу, в тюрьме он проводит 28 лет;
  • 1995 год — в Хорватии начинается операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа;
  • 2020 год – взрывы в порту Бейрута.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Какой православный (церковный) праздник сегодня

4 августа — в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины.

День ангела сегодня – 4 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Корней, Алексей, Михаил, Магдалина и Мария.

Приметы на 4 августа:

  • Утренний туман сулит теплый и солнечный день.
  • Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна.
  • Если в огороде много слизней, то несколько дней будет дождить.
  • Много паутины, но не видно пауков — к дождю.
  • Если на березе много желтых листьев, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 4 августа

  • Если в этот день бушует гроза, то нельзя работать на улице, поскольку человека может поразить молния.
  • Неудачный день для рукоделия, особенно вышивки.
  • 4 августа не рекомендуется покупать утят и цыплят. Такие птенцы вряд ли вырастут здоровыми.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Фото: IStock

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