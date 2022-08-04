Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 4 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 4 августа

4 августа – 162-й день войны России против Украины. 216-й день года. День рождения шампанского. Международный день дымчатого леопарда.

События 4 августа в мире

1408 год – впервые упоминается город Мена, Черниговской области;

1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;

1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждают силы марокканско-португальского союза;

1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избирают Ивана Мазепу;

1693 год – французский монах Пьер Периньон открывает секрет приготовления шампанского;

1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;

1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;

1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;

1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке выключили на одну минуту 13 миллионов аппаратов;

1926 год – на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;

1934 год — на «Криворожстали» запускают первую доменную печь;

1962 год — заключен в тюрьму лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу, в тюрьме он проводит 28 лет;

1995 год — в Хорватии начинается операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа;

2020 год – взрывы в порту Бейрута.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

4 августа — в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины.

День ангела сегодня – 4 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Корней, Алексей, Михаил, Магдалина и Мария.

Приметы на 4 августа:

Утренний туман сулит теплый и солнечный день.

Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна.

Если в огороде много слизней, то несколько дней будет дождить.

Много паутины, но не видно пауков — к дождю.

Если на березе много желтых листьев, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 4 августа

Если в этот день бушует гроза, то нельзя работать на улице, поскольку человека может поразить молния.

Неудачный день для рукоделия, особенно вышивки.

4 августа не рекомендуется покупать утят и цыплят. Такие птенцы вряд ли вырастут здоровыми.

Фото: IStock