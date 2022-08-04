Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 4 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 4 августа
4 августа – 162-й день войны России против Украины. 216-й день года. День рождения шампанского. Международный день дымчатого леопарда.
События 4 августа в мире
- 1408 год – впервые упоминается город Мена, Черниговской области;
- 1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;
- 1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждают силы марокканско-португальского союза;
- 1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избирают Ивана Мазепу;
- 1693 год – французский монах Пьер Периньон открывает секрет приготовления шампанского;
- 1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;
- 1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;
- 1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;
- 1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке выключили на одну минуту 13 миллионов аппаратов;
- 1926 год – на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;
- 1934 год — на «Криворожстали» запускают первую доменную печь;
- 1962 год — заключен в тюрьму лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу, в тюрьме он проводит 28 лет;
- 1995 год — в Хорватии начинается операция «Буря» против сербских сепаратистов, продолжавшаяся до 7 августа;
- 2020 год – взрывы в порту Бейрута.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
4 августа — в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины.
День ангела сегодня – 4 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Корней, Алексей, Михаил, Магдалина и Мария.
Приметы на 4 августа:
- Утренний туман сулит теплый и солнечный день.
- Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна.
- Если в огороде много слизней, то несколько дней будет дождить.
- Много паутины, но не видно пауков — к дождю.
- Если на березе много желтых листьев, то осень будет ранней.
Что нельзя делать 4 августа
- Если в этот день бушует гроза, то нельзя работать на улице, поскольку человека может поразить молния.
- Неудачный день для рукоделия, особенно вышивки.
- 4 августа не рекомендуется покупать утят и цыплят. Такие птенцы вряд ли вырастут здоровыми.
Фото: IStock