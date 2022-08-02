Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 августа на Ильин день

Сегодня, 2 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

2 августа 2022 — 214-й день года, 160 день с начала полномасштабной войны.

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Какой сегодня день – 2 августа

2 августа в Украине – День памяти погибших десантников.

В мире также 2 августа – День собак-поводырей.

В народе в этот день отмечают День Ильи (Ильин день)

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Национальные праздники 2 августа:

В Азербайджане — День национального кино Азербайджана

В Гайане — День свободы

В Коста-Рике — День Ангельской Девы

В Северной Македонии — День республики

События 2 августа в мире

2 августа 47 до н. э. Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение «пришёл, увидел, победил».

2 августа 1610 года мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путём в Тихий океан.

2 августа 1718 года Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз четырёх против Испании.

2 августа 1776 года состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство — США.

2 августа 1906 года в Португалии создан футбольный клуб «Порту».

2 августа 1981 годда начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.

2 августа 2020 года Разработанный коммерческой компанией корабль SpaceX Dragon 2 впервые совершил посадку после космического полета с астронавтами в миссии SpaceX DM-2.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

2 августа по церковному календарю – День памяти пророка Илии, а также День памяти преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, Брестского.

В этот день, 2 августа принято зажигать свечу перед иконой Божьей Матери и просить уберечь от пожаров.

День ангела сегодня – 2 августа

Сегодня именины у Ильи, Александра, Георгия, Тихона, Алексея и Егора.

Приметы на 2 августа

Дождь на Ильи обещает хороший урожай пшеницы.

В народе 2 августа считался днем прощания с летом, так как в этой день появляются первые признаки осени.

Что нельзя делать 2 августа

На День Ильи запрещен физический труд.

Не рекомендуется также в этот день купаться в открытых водоемах.

Нельзя ругаться и обижаться.

А также считалось, что плохая примета в этот день 2 августа подолгу стоять на перекрестках (водителей это, конечно же, не касается!).

Что можно делать 2 августа

В этот день в народе традиционно устраивали пышные застолья в честь святого пророка Ильи. Танцевали, пели народные песни и проводили время с семьей.

Фото: IStock