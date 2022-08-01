Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 августа

Сегодня, 1 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 1 августа

1 августа – Международная неделя клоунов, Международный день «чайлдфри», Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день игры «Маджонг», День памяти жертв Первой мировой войны, Всемирная неделя грудного вскармливания.

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События 1 августа в мире

11977 — в Киеве открыт Центральный дом художника.

— в Киеве открыт Центральный дом художника. 1990 — 500-летие Запорожского казачества.

— 500-летие Запорожского казачества. 1997 — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, получившей название «Запорожье», поднят Военно-морской флаг Украины.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 августа — православная церковь почитает обретение мощей святого Серафима Саровского и День памяти преподобной Макрины.

День ангела сегодня – 1 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.

Приметы на 1 августа:

Дождь на Макринин день идет — посев зимних хлебов будет удачным.

Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков.

Звезды падают на Макринин день — скоро придут сильные ветры.

Что нельзя делать 1 августа

Если идет дождь, то девушкам лучше не выходить из дома.

Не стоит злоупотреблять физическим трудом.

Не следует нервничать, чтобы не навлечь плохую погоду.

Фото: IStock