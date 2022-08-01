Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 августа

Сегодня, 1 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 1 августа
1 августа – Международная неделя клоунов, Международный день «чайлдфри», Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день игры «Маджонг», День памяти жертв Первой мировой войны, Всемирная неделя грудного вскармливания.
События 1 августа в мире
Какой православный (церковный) праздник сегодня
1 августа — православная церковь почитает обретение мощей святого Серафима Саровского и День памяти преподобной Макрины.
День ангела сегодня – 1 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.
Приметы на 1 августа:
Что нельзя делать 1 августа
Фото: IStock