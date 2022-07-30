Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 30 июля

Сегодня, 30 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 30 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 30 июля

30 июля 2022 – 157-й день войны россии против Украины. 211-й день года.

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Национальные праздники 30 июля:

Вануату: Национальный праздник Республики Вануату День Независимости (1980)

Национальный праздник Республики Вануату День Независимости (1980) Марокко: Национальный праздник Королевства Марокко. День трона (1999)

Национальный праздник Королевства Марокко. День трона (1999) Парагвай: Диа-Амиго. (Dia del Amigo)

Диа-Амиго. (Dia del Amigo) США: Национальный день чизкейки.

События 30 июля в мире

1419 — Пражская дефенестрация, убийство гуситами членов городского совета Праги. Гуситское движение — многолетняя борьба народа Чехии против феодальной эксплуатации, немецкого засилья и католической церкви

1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя

1793 — в Канаде началось строительство Йорка (теперь Торонто)

1840 – Николай I запретил использование названия «Беларусь», заменив его на «губернии Северо-Западного края».

1863 — В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев направил тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.

1895 — во Львове открыли музей Научного Общества имени Т.Шевченко (1951 вошел в состав львовского государственного Музея этнографии и художественного промысла)

1898 — в Москве торжественно открыта первая городская канализация

1900 — в Британии запрещен детский труд в шахтах

1920 – СНК принял постановление «О ликвидации мощей во Всероссийском масштабе»

1920 — создана Украинская Военная Организация под руководством Евгения Коновальца.

1941 — Правительство СССР и эмигрантское польское правительство подписали соглашение о взаимоподдержке в войне против Германии и создании на территории СССР польских военных формирований.

1944 — СНК УССР и ЦК КП(б)У приняли решение о мерах борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Украине.

1956 — на американских долларах появился лозунг «In God We Trust».

1974 — Квебек объявил французский язык единственным официальным.

1984 – на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара».

2016 — американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

30 июля — День памяти Святой великомученицы Марины.

День ангела сегодня – 30 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Вероника, Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петр, Улита.

Приметы на 30 июля:

Какая погода сегодня, такова будет первая половина осени.

Чайки на воде сидят – до солнечных и ясных дней.

Если ожидается дождь, но облака белые, то погода будет быстро меняться.

Насекомые беспокойно ведут себя – к сильному ливню.

Если день очень жаркий и сухой, то зимой будет мало снега.

Многие стрекози у воды-до дождливого августа.

Что нельзя делать 30 июля:

Нельзя гулять и выпасать животных в грозу.

Друзьям нельзя ссориться и спорить, даже по пустякам, иначе дружба будет навсегда испорчена.

Не рассказывайте чужие секреты 30 июля, в противном случае ваши секреты тоже станут известны.

Фото: IStock