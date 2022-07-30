Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 30 июля

Сегодня, 30 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 30 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 30 июля
30 июля 2022 – 157-й день войны россии против Украины. 211-й день года.
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Национальные праздники 30 июля:
- Вануату: Национальный праздник Республики Вануату День Независимости (1980)
- Марокко: Национальный праздник Королевства Марокко. День трона (1999)
- Парагвай: Диа-Амиго. (Dia del Amigo)
- США: Национальный день чизкейки.
События 30 июля в мире
- 1419 — Пражская дефенестрация, убийство гуситами членов городского совета Праги. Гуситское движение — многолетняя борьба народа Чехии против феодальной эксплуатации, немецкого засилья и католической церкви
- 1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя
- 1793 — в Канаде началось строительство Йорка (теперь Торонто)
- 1840 – Николай I запретил использование названия «Беларусь», заменив его на «губернии Северо-Западного края».
- 1863 — В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев направил тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.
- 1895 — во Львове открыли музей Научного Общества имени Т.Шевченко (1951 вошел в состав львовского государственного Музея этнографии и художественного промысла)
- 1898 — в Москве торжественно открыта первая городская канализация
- 1900 — в Британии запрещен детский труд в шахтах
- 1920 – СНК принял постановление «О ликвидации мощей во Всероссийском масштабе»
- 1920 — создана Украинская Военная Организация под руководством Евгения Коновальца.
- 1941 — Правительство СССР и эмигрантское польское правительство подписали соглашение о взаимоподдержке в войне против Германии и создании на территории СССР польских военных формирований.
- 1944 — СНК УССР и ЦК КП(б)У приняли решение о мерах борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Украине.
- 1956 — на американских долларах появился лозунг «In God We Trust».
- 1974 — Квебек объявил французский язык единственным официальным.
- 1984 – на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара».
- 2016 — американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
30 июля — День памяти Святой великомученицы Марины.
День ангела сегодня – 30 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Вероника, Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петр, Улита.
Приметы на 30 июля:
- Какая погода сегодня, такова будет первая половина осени.
- Чайки на воде сидят – до солнечных и ясных дней.
- Если ожидается дождь, но облака белые, то погода будет быстро меняться.
- Насекомые беспокойно ведут себя – к сильному ливню.
- Если день очень жаркий и сухой, то зимой будет мало снега.
- Многие стрекози у воды-до дождливого августа.
Что нельзя делать 30 июля:
- Нельзя гулять и выпасать животных в грозу.
- Друзьям нельзя ссориться и спорить, даже по пустякам, иначе дружба будет навсегда испорчена.
- Не рассказывайте чужие секреты 30 июля, в противном случае ваши секреты тоже станут известны.
Фото: IStock