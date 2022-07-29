Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 29 июля
29 июля – 156-й день войны России против Украины. 210-й день года. День Сил специальных операций ВСУ. День системного администратора. Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Международный день тигра.
Кто такие Силы специальных операций ВСУ?
Силы специальных операций – это отдельная составляющая ВСУ. ССО основали в 2016 году. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. В ССО входят хорошо обученные и мотивированные военные. Они могут взрывать тыл противника, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать важных заложников или захватывать врагов. Бойцы ССО называют военной элитой государства.
События 29 июля в мире
- 238 год — преторианская гвардия штурмом овладела дворцом императоров Рима Пупиена и Бальбина;
- 615 год — Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке наследует трон правителя Баакульского царства майя;
- 626 год – начинается десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя аварами и союзными им племенами славян, булгар и гепидов во время иранско-византийской войны;
- 1014 год — происходит битва у Беласицы во время византийско-болгарских войн;
- 1018 год — граф Западной Фрисландии Дирк III наносит поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве у Влардингена;
- 1148 год — завершилась неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, приведшая к краху Второго крестового похода;
- 1108 год — Людовик VI становится королем Франции;
- 1474 год — во время бургундских войн армия Карла Смелого атакует архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс;
- 1565 год — королева Шотландии Мария Стюарт женится на своем кузене Генрихе Стюарте, лорде Дарнли;
- 1693 год — в битве близ Нервиндена времен девятилетней войны между Королевством Франция и Аугсбургской лигой, французская армия маршала Франсуа-Анри Монморанси одерживает пирровую победу над коалиционными войсками Вильгельма III Оранского;
- 1776 год — последнего украинского кошевого атамана Петра Калнышевского отправляют на Соловецкие острова;
- 1793 год — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основывает форт и морской порт Йорк (ныне Торонто);
- 1836 год – в Париже торжественно открывают Триумфальную арку;
- 1851 год – итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открывает астероид 15 Эвномия;
- 1858 год — под давлением Соединенных Штатов Япония открывает для иностранцев Токио и Осаку;
- 1865 год – большой пожар в Бучаче;
- 1874 год – британец Уолтер Вингфилд получает патент на разборный теннисный корт;
- 1899 год — завершается I Гаагская конференция мира с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны;
- 1900 год – итальянский анархист Гаэтано Бреши в Монце четырьмя выстрелами из револьвера убил итальянского короля Умберто I;
- 1907 год – создают Всемирную организацию скаутского движения;
- 1913 год – образование независимой Албании;
- 1914 год — ввели в строй первую трансамериканскую телефонную линию Нью-Йорк-Сан Франциско;
- 1940 год – в ходе Второй мировой войны начинаются воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе;
- 1948 год – в Лондоне начинаются XIV Летние Олимпийские игры;
- 1957 год – основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
- 1958 год — в США президент страны Д. Эйзенхауэр подписал акт об образовании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA);
- 1987 год — президент Франции Франсуа Миттераном и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписали соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который должен был соединить две страны;
- 1994 год — парламент Украины приостанавливает приватизацию в республике;
- 1998 год — в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершает самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетает 19,8 метров;
- 2005 год – астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;
- 2010 год – в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду опрокидывается паром.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
29 июля — в церковном календаре – день памяти священномученика Атеногена и 10 его учеников.
День ангела сегодня – 29 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Валентин, Евгений, Измаил, Юлий, Павел, Матвей, Алевтина.
Приметы на 29 июля:
- Желтые облака на закате — к дождю на следующий день.
- Дождь в этот день является дурной приметой и предвестником неурожая.
- Роса на траве до полудня не испарилась — к сильной жаре.
- Если 29 июля стоит сильный туман, то осенью будет много грибов.
- Птицы продолжают петь — к поздней осени.
- Если у моркови ботва легла на землю, то скоро будет ливень.
Что нельзя делать 29 июля
- В этот день нельзя ходить в лес, чтобы не накликать на себя беду. Также нельзя рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.
- Неудачный день для стрижки. Если постричь волосы сегодня, то они отрастут нездоровыми и непослушными.
Фото: IStock, Пресс-служба командования ССО ВСУ