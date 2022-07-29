Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Cейчас смотрят

Какой сегодня день – 29 июля

29 июля – 156-й день войны России против Украины. 210-й день года. День Сил специальных операций ВСУ. День системного администратора. Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Международный день тигра.

Кто такие Силы специальных операций ВСУ?

Силы специальных операций – это отдельная составляющая ВСУ. ССО основали в 2016 году. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. В ССО входят хорошо обученные и мотивированные военные. Они могут взрывать тыл противника, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать важных заложников или захватывать врагов. Бойцы ССО называют военной элитой государства.

События 29 июля в мире

238 год — преторианская гвардия штурмом овладела дворцом императоров Рима Пупиена и Бальбина;

— преторианская гвардия штурмом овладела дворцом императоров Рима Пупиена и Бальбина; 615 год — Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке наследует трон правителя Баакульского царства майя;

— Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке наследует трон правителя Баакульского царства майя; 626 год – начинается десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя аварами и союзными им племенами славян, булгар и гепидов во время иранско-византийской войны;

– начинается десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя аварами и союзными им племенами славян, булгар и гепидов во время иранско-византийской войны; 1014 год — происходит битва у Беласицы во время византийско-болгарских войн;

— происходит битва у Беласицы во время византийско-болгарских войн; 1018 год — граф Западной Фрисландии Дирк III наносит поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве у Влардингена;

— граф Западной Фрисландии Дирк III наносит поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве у Влардингена; 1148 год — завершилась неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, приведшая к краху Второго крестового похода;

— завершилась неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, приведшая к краху Второго крестового похода; 1108 год — Людовик VI становится королем Франции;

— Людовик VI становится королем Франции; 1474 год — во время бургундских войн армия Карла Смелого атакует архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс;

— во время бургундских войн армия Карла Смелого атакует архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс; 1565 год — королева Шотландии Мария Стюарт женится на своем кузене Генрихе Стюарте, лорде Дарнли;

— королева Шотландии Мария Стюарт женится на своем кузене Генрихе Стюарте, лорде Дарнли; 1693 год — в битве близ Нервиндена времен девятилетней войны между Королевством Франция и Аугсбургской лигой, французская армия маршала Франсуа-Анри Монморанси одерживает пирровую победу над коалиционными войсками Вильгельма III Оранского;

— в битве близ Нервиндена времен девятилетней войны между Королевством Франция и Аугсбургской лигой, французская армия маршала Франсуа-Анри Монморанси одерживает пирровую победу над коалиционными войсками Вильгельма III Оранского; 1776 год — последнего украинского кошевого атамана Петра Калнышевского отправляют на Соловецкие острова;

1793 год — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основывает форт и морской порт Йорк (ныне Торонто);

— первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основывает форт и морской порт Йорк (ныне Торонто); 1836 год – в Париже торжественно открывают Триумфальную арку;

– в Париже торжественно открывают Триумфальную арку; 1851 год – итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открывает астероид 15 Эвномия;

– итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открывает астероид 15 Эвномия; 1858 год — под давлением Соединенных Штатов Япония открывает для иностранцев Токио и Осаку;

— под давлением Соединенных Штатов Япония открывает для иностранцев Токио и Осаку; 1865 год – большой пожар в Бучаче;

– большой пожар в Бучаче; 1874 год – британец Уолтер Вингфилд получает патент на разборный теннисный корт;

– британец Уолтер Вингфилд получает патент на разборный теннисный корт; 1899 год — завершается I Гаагская конференция мира с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны;

— завершается I Гаагская конференция мира с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны; 1900 год – итальянский анархист Гаэтано Бреши в Монце четырьмя выстрелами из револьвера убил итальянского короля Умберто I;

– итальянский анархист Гаэтано Бреши в Монце четырьмя выстрелами из револьвера убил итальянского короля Умберто I; 1907 год – создают Всемирную организацию скаутского движения;

– создают Всемирную организацию скаутского движения; 1913 год – образование независимой Албании;

– образование независимой Албании; 1914 год — ввели в строй первую трансамериканскую телефонную линию Нью-Йорк-Сан Франциско;

— ввели в строй первую трансамериканскую телефонную линию Нью-Йорк-Сан Франциско; 1940 год – в ходе Второй мировой войны начинаются воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе;

– в ходе Второй мировой войны начинаются воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе; 1948 год – в Лондоне начинаются XIV Летние Олимпийские игры;

– в Лондоне начинаются XIV Летние Олимпийские игры; 1957 год – основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

– основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 1958 год — в США президент страны Д. Эйзенхауэр подписал акт об образовании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA);

— в США президент страны Д. Эйзенхауэр подписал акт об образовании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA); 1987 год — президент Франции Франсуа Миттераном и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписали соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который должен был соединить две страны;

— президент Франции Франсуа Миттераном и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подписали соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который должен был соединить две страны; 1994 год — парламент Украины приостанавливает приватизацию в республике;

— парламент Украины приостанавливает приватизацию в республике; 1998 год — в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершает самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетает 19,8 метров;

— в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершает самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетает 19,8 метров; 2005 год – астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;

– астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида; 2010 год – в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду опрокидывается паром.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

29 июля — в церковном календаре – день памяти священномученика Атеногена и 10 его учеников.

День ангела сегодня – 29 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Валентин, Евгений, Измаил, Юлий, Павел, Матвей, Алевтина.

Приметы на 29 июля:

Желтые облака на закате — к дождю на следующий день.

Дождь в этот день является дурной приметой и предвестником неурожая.

Роса на траве до полудня не испарилась — к сильной жаре.

Если 29 июля стоит сильный туман, то осенью будет много грибов.

Птицы продолжают петь — к поздней осени.

Если у моркови ботва легла на землю, то скоро будет ливень.

Что нельзя делать 29 июля

В этот день нельзя ходить в лес, чтобы не накликать на себя беду. Также нельзя рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Неудачный день для стрижки. Если постричь волосы сегодня, то они отрастут нездоровыми и непослушными.

Фото: IStock, Пресс-служба командования ССО ВСУ