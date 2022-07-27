Что приготовить на ужин? Как уверяют врачи и диетологи, ужин – необходимый и обязательный прием пищи, который пропускать нельзя. Главное – ужин должен быть правильным и легким. Именно поэтому мы подготовили для тебя рецепты, которые сохранят фигуру и будут невероятно простыми в приготовлении. Держи ТОП-5 блюд, которые можно приготовить на ужин.
Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо: рецепт приготовления пошагово
Все диетологи и врачи единодушно считают красную рыбу идеальной ужином. Она богата «здоровыми» жирами и Омега-3 жирными кислотами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если добавить легкий салат, получится сытный и полезный ужин.
Ингредиенты для приготовления жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:
филе лосося – 4 куска по 150 г
руккола – 1 упаковка
авокадо– 1 шт.
оливковое масло – 100 мл
сок лимона – 2 ст. л.
сыр пармезан – по вкусу
соль – по вкусу
перец – по вкусу
Как приготовить жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:
Салат Цезарь с креветками: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления салата Цезарь с креветками:
креветки – 300 г
листья салата – 200 г
помидоры черри – 8 шт.
яйца перепелиные (или куриные) – 4 шт.
огурец – 1 шт.
сыр пармезан – 20 г
Ингредиенты для соуса:
йогурт натуральный – 50 мл
желток отварной – 1 шт.
горчица дижонская – 1 чайная ложка
сок лимона – 1 чайная ложка
соль – по вкусу
Как приготовить салат Цезарь с креветками:
Жаркое из тофу: рецепт приготовления пошагово
Это блюдо для ужина особенно понравится ценителям вегетарианской диеты. Жаркое из тофу полезна тем, что содержит много витаминов A и K, калия и микроэлементов. Они хорошо влияют на работу сердца, улучшают зрение и состояние костей.
Ингредиенты для приготовления жаркого из тофу:
тофу – 220 г
репчатый лук – 1/2 шт.
шампиньоны – 3 шт.
помидоры черри – 5 шт.
шпинат – 1 упаковка
соус чили – по вкусу
Как приготовить жаркое из тофу:
Тефтели с легким сыром: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления тефтелей с легким сыром:
фарш куриный – 200-300 г
специи – по вкусу
соевый соус – 1 столовая ложка
кабачок – 1/2 шт.
морковь – 1/2 шт.
лук – 1/2 шт.
свежая зелень – пучок
легкий сыр – 30 г
Как приготовить тефтели с легким сыром:
Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления жареной скумбрии с киноа:
киноа – 300 г.
соль – по вкусу
лимон – 1/2 шт.
скумбрия – 4 шт.
черный молотый перец – по вкусу
молотый кориандр – 1 чайная ложка
оливковое масло – 3 столовые ложки
свежий розмарин – 2 веточки
чеснок – 2 зубчика
помидоры – 800 г
красный перец чили – 1 шт.
бальзамический уксус – 1 столовая ложка
обезжиренный йогурт – 2 столовые ложки
тертый хрен – 2 чайные ложки (с горкой)
свежий базилик – несколько веточек
Как приготовить жареную скумбрию с томатным миксом и киноа:
Фото: IStock
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