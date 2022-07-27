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Что приготовить на ужин? Топ-5 полезных блюд

что приготовить на ужин

Что приготовить на ужин? Как уверяют врачи и диетологи, ужин – необходимый и обязательный прием пищи, который пропускать нельзя. Главное – ужин должен быть правильным и легким. Именно поэтому мы подготовили для тебя рецепты, которые сохранят фигуру и будут невероятно простыми в приготовлении. Держи ТОП-5 блюд, которые можно приготовить на ужин.

Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо: рецепт приготовления пошагово

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Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо: рецепт приготовления пошагово

Все диетологи и врачи единодушно считают красную рыбу идеальной ужином. Она богата «здоровыми» жирами и Омега-3 жирными кислотами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если добавить легкий салат, получится сытный и полезный ужин.

Ингредиенты для приготовления жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:

 филе лосося – 4 куска по 150 г

 руккола – 1 упаковка

 авокадо– 1 шт.

 оливковое масло – 100 мл

 сок лимона – 2 ст. л.

 сыр пармезан – по вкусу

 соль – по вкусу

 перец – по вкусу

Как приготовить жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:

  1. Очисти кожуру стейка лосося от чешуи. Промой кусок под проточной водой и убери остатки воды бумажными полотенцами.
  2. Разогрей сковороду на среднем огне и добавь оливкового масла. Положи стейк лосося кожицей вниз, немного уменьшив огонь. Жарь рыбу 6 минут.
  3. Переходим к салату. Размешай в миске рукколу, лимонный сок, три столовые ложки оливкового масла и нарезанное кубиками авокадо. Посоли, поперчи и добавь тертый пармезан.
  4. Пришло время перевернуть лосось и поджарить его с другой стороны еще несколько минут.
  5. Перед подачей переложи рыбу на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Приятного тебе аппетита!

Салат Цезарь с креветками: рецепт приготовления пошагово

Салат Цезарь с креветками: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты для приготовления салата Цезарь с креветками:

 креветки – 300 г

 листья салата – 200 г

 помидоры черри – 8 шт.

 яйца перепелиные (или куриные) – 4 шт.

 огурец – 1 шт.

 сыр пармезан – 20 г

Ингредиенты для соуса:

 йогурт натуральный – 50 мл

 желток отварной – 1 шт.

 горчица дижонская – 1 чайная ложка

 сок лимона – 1 чайная ложка

 соль – по вкусу

Как приготовить салат Цезарь с креветками:

  1. Начнем приготовление с соуса. Для этого помести все ингредиенты в блендер и измельчи до однородности. Соус готов!
  2. Далее отвари креветки в подсоленной воде. Бросать креветки нужно в кипящую воду и варить не более трех минут.
  3. После этого измельчи салат, нарежь помидоры и огурцы.
  4. Отвари перепелиные яйца. Разрежь их на половинки.
  5. Все, что осталось, – это смешать ингредиенты, полить их соусом и добавить натертый пармезан.

Жаркое из тофу: рецепт приготовления пошагово

Жаркое из тофу: рецепт приготовления пошагово

Это блюдо для ужина особенно понравится ценителям вегетарианской диеты. Жаркое из тофу полезна тем, что содержит много витаминов A и K, калия и микроэлементов. Они хорошо влияют на работу сердца, улучшают зрение и состояние костей.

Ингредиенты для приготовления жаркого из тофу:

 тофу – 220 г

 репчатый лук – 1/2 шт.

 шампиньоны – 3 шт.

 помидоры черри – 5 шт.

 шпинат – 1 упаковка

 соус чили – по вкусу

Как приготовить жаркое из тофу:

  1. Возьми небольшую сковородку и разогрейте ее на среднем огне.
  2. Помой и нарежь очищенные шампиньоны, затем кубиками нарежь лук и обжарь их на сковороде в течение 2-3 минут. Готовность можно будет определить, когда лук станет прозрачным, а грибы – мягкими.
  3. Затем добавь в сковородку нарезанный кусочками тофу. Тщательно все перемешай и жарь еще 2 минуты.
  4. Последними на сковородку запускай помидоры и шпинат, ведь им не нужно много времени на огне. Пожарь все еще 3-4 минуты. Затем добавь по вкусу соус чили. И блюдо можно подавать!

Тефтели с легким сыром: рецепт приготовления пошагово

Тефтели с легким сыром: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты для приготовления тефтелей с легким сыром:

 фарш куриный – 200-300 г

 специи – по вкусу

 соевый соус – 1 столовая ложка

 кабачок – 1/2 шт.

 морковь – 1/2 шт.

 лук – 1/2 шт.

 свежая зелень – пучок

 легкий сыр – 30 г

Как приготовить тефтели с легким сыром:

  1. Вскипяти воду в кастрюле, предварительно добавив чайную ложку соли.
  2. Натри на мелкой терке овощи и мелко порежь лук. Смешай все ингредиенты, кроме сыра, до однородной массы.
  3. Слепи из готового куриного фарша шарики и положи в каждый кусочек сыра. Когда вода закипит, вари шарики под крышкой около 15 минут.
  4. Вынь тефтели из кастрюли и укрась их гарниром из овощей.

Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа: рецепт приготовления пошагово

Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты для приготовления жареной скумбрии с киноа:

 киноа – 300 г.

 соль – по вкусу

 лимон – 1/2 шт.

 скумбрия – 4 шт.

 черный молотый перец – по вкусу

 молотый кориандр – 1 чайная ложка

 оливковое масло – 3 столовые ложки

 свежий розмарин – 2 веточки

 чеснок – 2 зубчика

 помидоры – 800 г

 красный перец чили – 1 шт.

 бальзамический уксус – 1 столовая ложка

 обезжиренный йогурт – 2 столовые ложки

 тертый хрен – 2 чайные ложки (с горкой)

 свежий базилик – несколько веточек

Как приготовить жареную скумбрию с томатным миксом и киноа:

  1. Сначала приготовим киноа. Закипяти 2 стакана воды и брось в нее киноа. Добавь соли по вкусу, лимон и вари с закрытой крышкой, время от времени помешивая. Или воспользуйся пароваркой. В любом случае киноа будет готова минут через 20-30.
  2. Теперь переходим к рыбе. Сделай на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон, оставляя до кости примерно 2 см. Натри рыбу солью, черным перцем и молотым кориандром.
  3. Нагрей сковородку на среднем огне, добавь 1 столовую ложку оливкового масла. Выложи рыбу на сковородку, посыпав ее розмарином и измельченными зубчиками чеснока. Обжаривай с обеих сторон до появления золотистой корочки.
  4. Пришло время соуса. Смешай йогурт и хрен.
  5. Теперь можно собрать все в кучу и подавать ужин. Для этого нарежь томаты и выложи их на широкое блюдо. Сверху брось порезанный перец чили. Отожми киноа, заправь ее двумя столовыми ложками оливкового масла и одной столовой ложкой бальзамического уксуса. Выложи на тарелку рыбу. Наслаждайся!

Фото: IStock

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