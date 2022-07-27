Как приготовить запеканку из кабачков: рецепт

Ведущая Нового канала поделилась прованским рецептом
В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они не слишком большие, тонкокожие и с мелкими семенами. Поэтому готовятся очень быстро. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.
Клафути с черешней: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
– А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.
Запеканка из кабачков: ингредиенты
Лимончелло: рецепт лимонного ликера от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Готовим запеканку из кабачков пошагово:
Приятного аппетита!
Фото: iStock
Читай также:
Рецепт кексов на молоке от Юлии Панковой
Мясо по-бургундски: рецепт традиционного французского блюда от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой