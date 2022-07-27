28 июля – День государственности Украины: первое празднование

Верховная Рада Украины приняла закон о празднике – День государственности Украины. Теперь этот день будут праздновать каждый год. 28 июля Украина впервые отметит День государственности Украины в День крещения Киевской Руси.

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«‎День Украинской Государственности будет утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа. Более тысячи лет опыту украинцев в создании государства, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру.

Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о происходящем мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни, и, самое главное, – отношения к Украине и к врагу.

Лишь те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие. Украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз!

Сохранять единство сейчас, работать вместе на победу – это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним».

Фото: IStock