Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 26 июля

26 июля – 153-й день войны России против Украины. 207-й день года. День эсперанто. День парашютиста в Украине. День «В один голос». День «Все или ничего» (День крайностей). День дяди и тети.

События 26 июля в мире

657 год — состоялась первая Фитна (первая исламская гражданская война);

811 год — в битве с болгарами (болгарский хан Крум) погибает византийский император Никифор I Фока;

1309 год – папа Климент V признает Генриха VII королем Священной Римской империи;

1573 год — японский военный Ода Нобунага изгоняет из Киото сёгуна Асикагу Йосиаки;

1600 год – город Горохов (Волынь) получает Магдебургское право;

1657 год Иван Выговский становится на Чигиринском совете новым гетманом ко времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого;

1676 год – в Чигирине, в монастыре Св. Троицы, умирает Иосиф Нелюбович-Тукальский, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси с 1663 года;

1866 год — в Никольсбурге подписывают мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;

1887 год — в Варшаве опубликовали первый учебник международного языка эсперанто «Международный язык»;

1913 год — австрийское правительство отменило конституцию Королевства Богемия;

1941 год — в Канаде основали Украинское общество помощи Родине (потом оно было переименовано в Общество объединенных украинских канадцев);

1945 год — на мариупольском заводе «Азовсталь» отстроили первую домную;

1948 год — Великобритания и США подписали условия реализации «плана Маршалла» (плана помощи странам Европы);

1971 год — старт американского космического корабля «Аполлон-15», пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, который 30 июля совершил посадку на Луну;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписывают Конвенцию о создании Европола — организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью;

1998 год – компании Circuit City и Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео – Digital Video Express (DIVX), который стал альтернативой стандарту Digital Video Disks (DVD).

Какой православный (церковный) праздник сегодня

26 июля — в церковном календаре – Собор архангела Гавриила.

День ангела сегодня – 26 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Антон, Маркиан, Гаврило, Юлиан, Степан, Сарра.

Приметы на 26 июля:

Грачи летают одной большой стаей — к ранней осени.

Пчелы летают над лугом — к теплой и сухой погоде.

Если пошел сильный дождь, то год будет неурожайным.

Много ржи уродило — к хорошему урожаю ягод.

Темные тучи предвещают резкую смену погоды.

Если рожь уже созрела, то в лесу можно собирать подберезовики.

Что нельзя делать 26 июля

Нельзя находится на улице во время грозы. Молния в этот день очень опасна.

Не загорайте днем 26 июля. В этот период солнце сильно жарит.

Не очень удачный день для рыбалки.

Фото: IStock