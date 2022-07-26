Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 26 июля
26 июля – 153-й день войны России против Украины. 207-й день года. День эсперанто. День парашютиста в Украине. День «В один голос». День «Все или ничего» (День крайностей). День дяди и тети.
События 26 июля в мире
- 657 год — состоялась первая Фитна (первая исламская гражданская война);
- 811 год — в битве с болгарами (болгарский хан Крум) погибает византийский император Никифор I Фока;
- 1309 год – папа Климент V признает Генриха VII королем Священной Римской империи;
- 1573 год — японский военный Ода Нобунага изгоняет из Киото сёгуна Асикагу Йосиаки;
- 1600 год – город Горохов (Волынь) получает Магдебургское право;
- 1657 год Иван Выговский становится на Чигиринском совете новым гетманом ко времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого;
- 1676 год – в Чигирине, в монастыре Св. Троицы, умирает Иосиф Нелюбович-Тукальский, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси с 1663 года;
- 1866 год — в Никольсбурге подписывают мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;
- 1887 год — в Варшаве опубликовали первый учебник международного языка эсперанто «Международный язык»;
- 1913 год — австрийское правительство отменило конституцию Королевства Богемия;
- 1941 год — в Канаде основали Украинское общество помощи Родине (потом оно было переименовано в Общество объединенных украинских канадцев);
- 1945 год — на мариупольском заводе «Азовсталь» отстроили первую домную;
- 1948 год — Великобритания и США подписали условия реализации «плана Маршалла» (плана помощи странам Европы);
- 1971 год — старт американского космического корабля «Аполлон-15», пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, который 30 июля совершил посадку на Луну;
- 1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписывают Конвенцию о создании Европола — организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью;
- 1998 год – компании Circuit City и Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео – Digital Video Express (DIVX), который стал альтернативой стандарту Digital Video Disks (DVD).
Какой православный (церковный) праздник сегодня
26 июля — в церковном календаре – Собор архангела Гавриила.
День ангела сегодня – 26 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Антон, Маркиан, Гаврило, Юлиан, Степан, Сарра.
Приметы на 26 июля:
- Грачи летают одной большой стаей — к ранней осени.
- Пчелы летают над лугом — к теплой и сухой погоде.
- Если пошел сильный дождь, то год будет неурожайным.
- Много ржи уродило — к хорошему урожаю ягод.
- Темные тучи предвещают резкую смену погоды.
- Если рожь уже созрела, то в лесу можно собирать подберезовики.
Что нельзя делать 26 июля
- Нельзя находится на улице во время грозы. Молния в этот день очень опасна.
- Не загорайте днем 26 июля. В этот период солнце сильно жарит.
- Не очень удачный день для рыбалки.
Фото: IStock