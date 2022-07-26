Как вытащить клеща у собаки или кота? Рекомендации о мерах предосторожности

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Летом гулять со своей собачкой или котом – особое удовольствие. Но стоит помнить об опасности, которая становится еще больше, чем в холодное время года – клещи. Во время прогулки в парке или в лесу риск для питомца получить укус особенно велик. Детальнее о том, как обнаружить и вытащить клещей у собак и кошек, читайте в материале Нового канала.
Период активности клещей начинается с апреля и длится до середины июля, ведь наиболее комфортная температура для них – 15–17 °C. Именно в такой период следует опасаться клещей. Чтобы уменьшить вероятность укуса клеща, животному перед поездкой на природу следует обработать тело специальным средством или дать специальную таблетку, по названиям препаратов — следует консультироваться с врачом.
Однако, если клеща таки нашли, нужно правильно его вытащить из кожи питомца.
Чтобы правильно помочь своей собаке, важно:
Оказывается, выявить клеща можно только в двух случаях. В первом речь идет о профилактическом осмотре собаки, которая должна быть ежедневно после каждой прогулки. Весной и в начале лета – это очень важно. Во втором случае – если вы видите, что любимец проявляет беспокойство. Например, чешет и лижет место укуса.
На самом деле сделать это достаточно просто:
За поведением питомца следует еще немного понаблюдать, чтобы вовремя выявить возможное заражение после укуса. Если вы заметите симптомы, указывающие на пироплазмоз, то принесите питомца в клинику.
Помните, если вовремя не начать лечение, ваше животное может умереть! Относитесь ответственно к своим любимцам!
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