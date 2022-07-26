Как приготовить удачные блины? Рецепт от нашей редакции поможет тебе с этим. Блины могут быть с разными начинками: с мясом, рыбой, грибами, фруктами или ореховой пастой… Единственное, что остается неизменным, – это любимый вкус блинов на молоке из детства. Как сделать идеальные блины, узнай в нашем рецепте!

Наверное, каждый взрослый в детстве делал из блинов смешные рожицы. А все потому, что самые вкусные именно «пустые» блины. И оригинальный вкус может быть только по рецепту на молоке. Специально для любителей вечной классики мы подготовили рецепт блинов на молоке. Только оригинальный вкус!

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Блины на молоке: ингредиенты для теста

Молоко – 1 л

Яйца – 4 шт.

Мука – 500 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Сахар – 1,5 ст. л.

Соль – по вкусу

Сливочное масло – 20 г

Лайфхак: если ты любишь более рыхлые блины, можно использовать овсяную или гречневую муку вместо обычной. Также это станет более здоровой альтернативой.

Готовим блины на молоке пошагово:

Рецепт блинов на молоке: шаг 1

Для начала поставь разогреваться сковороду. Лучше иметь специальную, для выпечки блинов. Она больше подходит по форме. Пока сковорода будет разогреваться до средней температуры, ты можешь приступать к приготовлению теста.

Рецепт блинов на молоке: шаг 2

Для блинов на молоке сначала разбей яйца в большую миску и добавь к ним сахар. Смешай все вместе. А потом подогрей до комнатной температуры часть молока, добавь немного соли по вкусу и тщательно перемешай со взбитыми яйцами и сахаром.

Совет: Самые прочные блины всегда готовят на воде. Но блины на молоке значительно вкуснее. Поэтому если ты хочешь сделать их и прочными, и вкусными, смешай в равных пропорциях воду и молоко.

Рецепт блинов на молоке: шаг 3

Дальше начни добавлять муку. Ее лучше предварительно просеять 2-3 раза. А чтобы не было комочков, муку лучше подсыпать небольшими порциями, хорошо перемешивая всю массу теста. Туда же добавь соль и масло, снова перемешай. Добавь в тесто остальное молоко. Тесто должно получиться в меру жидким, но немножко тягучим.

Рецепт блинов на молоке: шаг 4

Жарить блины на молоке нужно на сковороде, предварительно смазанной сливочным маслом. В половник нужно набрать ровно столько теста, чтобы оно хорошо распределилось именно на твоей сковороде. Быстрыми движениями по кругу распределяем будущий блин по форме. Когда он станет золотистого цвета, его надо перевернуть. А через несколько минуток – снять со сковородки.

Наслаждайся вкусными блинами на молоке!

Фото: IStock

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