Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 25 июля

25 июля — 206-й день года (207-й в високосные годы) по григорианскому календарю, 151 день полномасштабной войны в Украине.

Cейчас смотрят

25 июля в мире празднуют День зубной техники, День «Пройди сквозь игольное ушко» и День работников торговли.

Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Национальные праздники 25 июля:

В Дании — Истедское сражение

В Испании — День Галисии

В Коста-Рике — День Гуанакасте

В Тунисе — День республики

В Пуэрто-Рико — День конституции

Лунный календарь на июль 2022: благоприятные дни для дел

События 25 июля в мире

25 июля 326 года Римский император Константин впервые во время празднования отказался от выноса языческих идолов.

25 июля 1587 года в Японии запретили христианство, иезуитам было велено в течение 20 дней покинуть страну.

25 июля 1814 года английский изобретатель Джордж Стефенсон провёл первое испытание паровоза.

25 июля 1895 года состоялась свадьба будущих лауреатов Нобелевской премии Пьера Кюри и Марии Склодовской.

25 июля 1909 года Луи Блерио перелетел пролив Ла-Манш на самолёте собственной конструкции.

25 июля 1943 года в результате переворота был смещён и арестован глава итальянских фашистов Бенито Муссолини.

25 июля 1946 года США провели подводный испытательный взрыв атомной установки на атолле Бикини.

25 июля 1980 года австралийская группа AC/DC выпускает альбом Back in Black, ставший в итоге третьим в списке самых продаваемых в мире.

25 июля 1983 года трэш-метал группа Metallica выпускает свой дебютный альбом — Kill ’Em All.

25 июля 1995 года — День падения Жепы.

25 июля 2007 года Пратибха Патил стала первой в истории женщиной, занявшей пост президента Индии.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

25 июля 2022 по православному календарю отмечают День поминовения апостола Иакова, день памяти преподобного Михаила Малеина, а также — день памяти священномучеников Прокла и Иллария.

День ангела сегодня – 25 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Фёдор.

Приметы на 25 июля:

В народе считали, что, если 25 июля нет росы – будет засуха.

Если росы много – год будет счастливым.

Теплая погода 25 июля сулит теплую осень.

Если 25 июля пойдет дождь, ждите снежную зиму.

Что нельзя делать 25 июля:

Сегодня нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя сквернословить и ругаться.

25 июля не стоит заниматься физическим трудом.

Финансовый гороскоп на июль 2022: Козерогам – новый источник прибыли, Рыбам – финансовая нестабильность

Что можно делать 25 июля:

В день памяти священномучеников Прокла и Иллария собирали утреннюю росу. Считалось, что она обладает целительной силой.

Собранной росой нужно умыть лицо, по поверьям это принесет здоровье и сохранит молодость надолго.

25 июля – подходящий день для сделок и договоренностей.

Фото: IStock