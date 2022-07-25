Лунный календарь благоприятных дней на июль 2022 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

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Лунный календарь на июль 2022: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на июль 2022 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 4-7, 14, 15, 20, 21, 27, 29, 31 числа.

Лунный календарь на июль 2022: неблагоприятные дни для дел

Чтобы первый месяц лета получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 8, 19, 20, 24, 25, 28-30 июля. Лунный календарь 2022 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

Фазы Луны на июль 2022

Растущая Луна – с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля 2022.

Полнолуние – 13 июля в 20:37.

Убывающая Луна – с 14 по 27 июля 2022.

Новолуние – 28 июля в 19:55.

Следуй советам, которые дает лунный календарь на июль 2022, и этот месяц принесет тебе только радость!

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