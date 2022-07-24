Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 24 июля
24 июля – Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее.
События 24 июля в мире
- 1623 — поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко в Керченский пролив.
- 1751 — сенат издал указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и направил его в канцелярию К. Разумовского.
- 1911 — американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу.
- 1981 – в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.
- 1990 — впервые перед зданием Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг.
- 1991 — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
24 июля — День памяти Блаженной княгини Ольги, мученицы Евфимии.
День ангела сегодня – 24 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.
Приметы на 24 июля:
- Гром гремит на Ольгу — будет хорошо ловиться рыба.
- Глухой гром 24 июля — к длительной непогоды.
- Солнечный день 24 июля — будет хороший урожай хлеба.
Что нельзя делать 24 июля
- Нельзя стирать — после этого могут болеть руки.
- Нельзя планировать свадьбу — брак в таком случае может быть недолгим.
- Для именинника есть свои запреты: нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, нельзя купаться и планировать свадьбу.
Фото: IStock