Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 24 июля

24 июля – Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее.

События 24 июля в мире

1623 — поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко в Керченский пролив.

— поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко в Керченский пролив. 1751 — сенат издал указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и направил его в канцелярию К. Разумовского.

— сенат издал указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и направил его в канцелярию К. Разумовского. 1911 — американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу.

— американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. 1981 – в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

– в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ. 1990 — впервые перед зданием Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг.

— впервые перед зданием Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг. 1991 — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

24 июля — День памяти Блаженной княгини Ольги, мученицы Евфимии.

День ангела сегодня – 24 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.

Приметы на 24 июля:

Гром гремит на Ольгу — будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля — к длительной непогоды.

Солнечный день 24 июля — будет хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать 24 июля

Нельзя стирать — после этого могут болеть руки.

Нельзя планировать свадьбу — брак в таком случае может быть недолгим.

Для именинника есть свои запреты: нельзя брать в долг деньги, соль, хлеб, нельзя купаться и планировать свадьбу.

Фото: IStock