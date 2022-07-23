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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на вторую половину июля 2022

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на июль 2022

Гороскоп на июль 2022 от астролога для всех знаков зодиака – на сайте Нового канала. Этот месяц принесет сюрпризы почти для всех. Читайте астрологический прогноз для всех знаков зодиака на июль 2022 от астролога Юлии Свиридовой (@astroalyona)

Июль – месяц перемен. Одно из главных событий – соединение урана с кармическим узлом, который принесёт судьбоносные события и сюрпризы для всех. Также это ретроградный Юпитер, и полнолуние/новолуние само собой.

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Гороскоп на июль 2022: Овен (21 марта – 20 апреля)

Главные темы: финансы, статус, профессия, карьера, цели.

Судьбоносные события и/или неожиданности в сфере финансов, перемены с источниками доходов/расходов, распределения бюджета, вложений и поступлений. Полнолуние (13 июля) даст изменения в сфере карьеры/статуса, кто-то сменит свой ориентир в плане карьеры и/или подымется на новый уровень, кто-то добьётся долгожданной цели, а кто-то сменит свой статус (брак/развод/родительство). Если вы много трудились, пахали – важный результат обязательно придёт.

Ретроградный Юпитер (28 июля) выделит вас чем то, сделает ярким, заметным, пользуйтесь этим, рекламируйте себя, свои услуги, супер время для новых начал и реализации, для новых проектов, бизнесов, проявляйтесь и обращайтесь за поддержкой к влиятельным людям.
Новолуние (28 июля) даст новое в сфере творчества и отношений, может быть новая влюблённость, роман, новый проект/бизнес, новое дело, новость о беременности или важные изменения в жизни ваших детей. Самое время творить, создавать и проявляться!

Гороскоп на июль 2022: Телец (21 апреля – 21 мая)

Главные темы: личный рост, тело/внешность, авторитет, репутация, реализация.

Судьбоносные события и/или неожиданности в сфере самореализации, перемены в ваших взглядах, целях, поведении, внешности, позиционирования. Аккуратно в физическом плане, берегите своё тело, высокий риск травм. Ретроградный Юпитер (28 июля) заставит больше уйти в себя, разобраться со своими страхами/комплексами, со своим прошлым и незакрытыми моментами. Новолуние (28 июля) даст вам нового члена семьи, новый дом/недвижимость/новое место жительства или перемены в вашей семье, в отношениях с родными, может (за)родиться что-то новое, или кто-то.

Гороскоп на июль 2022: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Главные темы: уход в себя, одиночество, зависимости (от чего-то/кого-то), страхи, иллюзии, кризисы и трансформации, чужие ресурсы и возможности.

Судьбоносные перемены связанные с тайнами, зависимостями, эмиграцией, изоляцией, изменения в плане психологическом, в лучшем случае – расширение мировоззрения, мышления, духовное развитие. Полнолуние (13 июля) разрешит ваши старые вопросы с чужими деньгами: кредиты, долги, выплаты. Если был какой-то кризис/страх, он выйдет на поверхность, и перейдёт на новый уровень и/или закончится.

Также могут быть изменения с интимными партнёрами, какая-то ситуация поменяется – всё либо закончится, либо перейдёт на другой уровень отношений. Ретроградный Юпитер (28 июля) даст вам возврат к старым друзьям, коллективам, сообществам, единомышленникам. И это как раз те, кто могут сыграть очень важную роль для вашего продвижения и рекламы. Новолуние (28 июля) даст вам новые связи, новые знакомства, поездки, новые обучения, новые люди в вашем окружении, важные изменения в жизни у ваших братьев/сестёр.

Гороскоп на июль 2022: Рак (22 июня – 22 июля)

Главные темы: друзья, единомышленники, мир онлайна, популярность, партнёрство.

Судьбоносные перемены в сфере интернета, друзей, единомышленников, сообществ, исполнения заветных желаний. Полнолуние (13 июля) даст разрешения важных вопросов с другими людьми, это может быть соглашение о новом сотрудничестве, подписание/разрыв важных контрактов. В плане любовных отношений, могут быть также изменения, разрыв, либо выход на новый уровень. Ретроградный Юпитер (28 июля) даст возвращение к старым профессиям/направлениям/делам, самое время продвигаться в карьере, заявлять о себе, усилий может быть больше чем результат в итоге, но то, что вас заметят – это 100%. Новолуние (28 июля) даст вам новый источник дохода, новые ресурсы (не только финансовые).

Гороскоп на июль 2022: Лев (23 июля – 22 августа)

Главная тема: работа.

Резко и судьбоносно может смениться карьера или её направления, могут смениться ориентиры, цели, статус (родительство, развод, замужество и т.д.). Полнолуние (13 июля) завершит вопросы в сферах здоровья, работы, обязательств.

Время окончания какого-то проекта, переход на другую работу и/или изменения вашего режима/обязанностей/графика работы. Если чем то болели – будет выздоровление, если было много отвественности, груза и обязательств – будет облегчение. Ретроградный Юпитер (28 июля) даст изменения и возвращения к теме образования, путешествий, репутации, юридических вопросов. Новолуние (28 июля) даст вам новые цели, идеи, проекты, начинания во всех сферах, вы можете начать жизнь с чистого листа, какая-то сфера жизни полностью обновится для вас.

Гороскоп на июль 2022: Дева (23 августа – 23 сентября)

Главные темы: любовь, путешествия, заграница.

Судьбоносные перемены связанные с заграницей, путешествиями, визами, документами, юридическими вопросами. Изменения ваших взглядов, целей, мировоззрения, статуса. Полнолуние (13 июля) кому-то даст завершение любовной истории/романа, а кому-то начало и/или переход на новый уровень отношений, новости о беременности или важные изменения в жизни ваших детей. Можете сменить своё направление в бизнесе/творчестве/хобби.

Ретроградный Юпитер (28 июля) может дать кризисные ситуации с партнёрами (особенно любовными/интимными), можете поменять свою точку зрения касательно их, или ваших отношений. Кризисные ситуации со всеми, кому вы должны: банки, государство и т.д.
Новолуние (28 июля) может дать новый переезд, эмиграцию, путешествие, отдых, расширение мировоззрения, восстановление в плане эмоциональном, духовном.

Гороскоп на июль 2022: Весы (24 сентября – 23 октября)

Главные темы: семья, дети, место жительства, финансы.

Судьбоносные перемены, связанные с чужими средствами, ресурсами, возможностями, налогами, выплатами, наследством. Что-то может пойти не по плану, если вы планировали это получить. Полнолуние (13 июля) даст переезд, новое место жительства, разрешится важный вопрос с недвижимостью (покупка/продажа/строительство), может измениться состав семьи, либо могут происходить важные события в ней. Ретроградный Юпитер (28 июля) напомнит вам о теме партнёрства, придётся сделать какой важный выбор, принято важное решение. Новолуние (28 июля) даст вам новые желания, цели, мечты, новые знакомства и людей, новые онлайн проекты, а кому то популярность.

Финансовый гороскоп на июль 2022: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Главные темы: контактов, ближайшего окружения, партнёров, договорённостей, контрактов.

Судьбоносные перемены связанные с темой отношений, кто-то попрощается с партнёром, а кто-то наоборот может встретить своего человека (это касается и деловых отношений в том числе). Полнолуние (13 июля) даст закрытие вопросов связанных с важными документами, поездки, командировки, могут произойти важные ситуации связанные с вашим ближайшим окружением, либо важные события в жизни ваших братьев/сестёр. Ретроградный Юпитер (28 июля) заставит больше углубиться в темы здоровья, работы и долгов. Новолуние (28 июля) даст возможность перейти в новую профессию, поставить важную глобальную цель перед собой, повысить/изменить свой статус, время для того, чтобы начать что-то с чистого листа.

Гороскоп на июль 2022: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Главные темы: работа, здоровье, финансы.

Судьбоносные перемены и сюрпризы в сфере работы, повседневной жизни, вашего здоровья и состояния. Полнолуние (13 июля) даст изменения в сфере заработка, у многих проиграется как смена источника дохода, или смена работы, что-то поменяется в распределении/получении ваших ресурсов, какая-то история подойдёт к концу. Ретроградный Юпитер (28 июля) напомнит вам о темах вашей самореализации, любимых, ходит, детях, будете больше углубляться в эти темы. Новолуние (28 июля) даст новые обучение, повышения авторитета/статуса, начало юридических дел или путешествие, изменив взглядов/целей/мировоззрения.

Гороскоп на июль 2022: Козерог (22 декабря – 20 января)

Главные темы: любимое дело, хобби, проекты, дети, реализация, внешность, проявление.

Судьбоносные перемены и сюрпризы и/или неожиданности в сфере любовных вопросов, романтики, хобби, увлечений, приключений. Полнолуние (13 июля) закроет какую-то важную страницу вашей жизни, также, это может касаться изменений в плане внешности/имиджа/причёски/фигуры/самопрезентации. Изменения в личной жизни, в партнёрстве (деловом/любовном), самоощущении, отношении к жизни.
Ретроградный Юпитер (28 июля) даст вам углубления и/или возращение к сфере недвижимости, членов семьи, места жительства. Новолуние (28 июля) даст закрытие и решение страхи проблем/кризисов, выплаты, пособия, нового партнёра, чужие возможности/ресурсы, а кому-то новый кредит.

Гороскоп на июль 2022: Водолей (21 января – 18 февраля)

Главные темы: семья, недвижимость, место проживания, тайны, возращение к прошлому, тайная/закулисная деятельность.

Судьбоносные перемены связанные с домом, недвижимостью, местом проживания, членами семьи. Полнолуние (13 июля) закроет важные проекты, дела, над которыми вы много трудились, если была какая-то болезнь – придёт выздоровление. Период погружения в себя, свои мысли, самочувствие, прошлое, уход от социума, в следующий месяц может начаться что-то важное, сейчас – период завершения.

Ретроградный Юпитер (28 июля) даст возращение людей с ближайшего окружения, возращение к старым контактам, поездкам, документам, обучениям. Новолуние (28 июля) даст новые отношения, партнёров, или что-то новое в уже существующих отношениях. Кто-то подпишет новые договорённости/контракты.

Гороскоп на июль 2022: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Главные темы: ближайшее окружение, документы, контакты, поездки, друзья, онлайн проекты, популярность, единомышленники.

Судьбоносные перемены связанные с людьми, которые на постоянной основе присутствуют в вашей жизни, также, это может быть что-то важное связанное с документами, связями, поездками, братьями/сёстрами. Полнолуние (13 июля) может дать завершение какие-то дружеских/партнёрских отношений, какое-то общение, договорённости. Кто-то покинет какую-то организацию/группу/объединение, в которой находится долго. Ретроградный Юпитер (28 июля) даст возврат к теме денег, источников доходов/расходов. Новолуние (28 июля) даст новые возможности в работе, новые обязанности, изменения привычного режима, а у кого-то появится домашнее животное. Следите за здоровьем.

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