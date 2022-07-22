Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 июля





Сегодня, 22 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 22 июля

22 июля 2022 – 149-й день войны россии против Украины. 203-й день года.

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Национальные праздники 22 июля:

Азербайджан: День национальной печати.

День национальной печати. Таджикистан: День государственного языка.

День государственного языка. Центральноафриканская Республика: День посадки деревьев.

День посадки деревьев. Гамбия: День революции.

День революции. Свазиленд: День рождения Короля-близнеца Собуза и День общества.

События 22 июля в мире

1099 — крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства («защитником Гроба Господня») избран Готфрид Бульонский

— крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства («защитником Гроба Господня») избран Готфрид Бульонский 1502 — в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора.

— в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора. 1653 – к столице Молдавского княжества Сучавы подошел 7-тысячный отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, началась осада.

– к столице Молдавского княжества Сучавы подошел 7-тысячный отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, началась осада. 1763 — Екатерина II издает Манифест «О разрешении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в каких губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который стимулировал миграцию немцев в Российскую империю, в том числе и на юг Украины

— Екатерина II издает Манифест «О разрешении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в каких губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который стимулировал миграцию немцев в Российскую империю, в том числе и на юг Украины 1790 — в Королевстве Франция национализировано имущество церкви

— в Королевстве Франция национализировано имущество церкви 1793 — шотландский исследователь Александер Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду с востока в Тихий океан

— шотландский исследователь Александер Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду с востока в Тихий океан 1819 – состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»

– состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка» 1894 — На трассе Париж-Руан протяженностью 126 км состоялась первая в мире автогонка;

— На трассе Париж-Руан протяженностью 126 км состоялась первая в мире автогонка; 1921 – в газете «Крестьянская правда» появился первый фельетон Остапа Вишни

– в газете «Крестьянская правда» появился первый фельетон Остапа Вишни 1922 — день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов «Лесные Черты»

— день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов «Лесные Черты» 1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях

— Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях 1942 – советские войска покинули город Свердловск Ворошиловградской области (ныне Довжанск Луганской области), после чего Вермахт занял всю территорию УССР.

– советские войска покинули город Свердловск Ворошиловградской области (ныне Довжанск Луганской области), после чего Вермахт занял всю территорию УССР. 1944 – завершилась битва под Бродами между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС «Галичина», и красноармейскими войсками 1-го Украинского фронта.

– завершилась битва под Бродами между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС «Галичина», и красноармейскими войсками 1-го Украинского фронта. 1944 — создан Международный валютный фонд;

— создан Международный валютный фонд; 1960 — Куба национализировала сахарные заводы, принадлежавшие США;

— Куба национализировала сахарные заводы, принадлежавшие США; 1968 — правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом в BBC и западную прессу по поводу введения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику;

— правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом в BBC и западную прессу по поводу введения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику; 1969 — Хуан Карлос I официально провозглашен наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании;

— Хуан Карлос I официально провозглашен наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании; 1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых устройств «Walkman»

– компания Sony начала продажу первых бытовых устройств «Walkman» 1983 — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете

— американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете 1983 — отменено военное положение в Польской Народной Республике, введенное 13 декабря 1981 советским генералом Ярузельским

— отменено военное положение в Польской Народной Республике, введенное 13 декабря 1981 советским генералом Ярузельским 1986 — Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах

— Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах 2001 – начался официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя;

– начался официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя; 2014 — город Северодонецк освобожден от террористов ЛНР.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

22 июля — День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия.

День ангела сегодня – 22 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Кирилл, Константин, Болеслав, Мария.

Приметы на 22 июля:

Если птицы летают очень низко, то к ненастью;

Если на каштанах листья пожелтели, то осень придет раньше;

Если утром туманно, то день будет ясным;

На Кирилла собирали и готовить вкусности с черникой;

Если съесть сегодня горсть черники, то будешь здоров весь год;

Если утром видна роса, то будет дождливая погода.

Что нельзя делать 22 июля:

Нельзя ссориться и ругаться;

Нельзя желать кому-нибудь зла;

Нельзя зацикливаться на дурных мыслях;

Нельзя употреблять алкоголь;

Нельзя есть жирную и вредную пищу;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя заниматься садоводством.

Фото: IStock