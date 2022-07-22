Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 июля

Сегодня, 22 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 22 июля
22 июля 2022 – 149-й день войны россии против Украины. 203-й день года.
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Национальные праздники 22 июля:
- Азербайджан: День национальной печати.
- Таджикистан: День государственного языка.
- Центральноафриканская Республика: День посадки деревьев.
- Гамбия: День революции.
- Свазиленд: День рождения Короля-близнеца Собуза и День общества.
События 22 июля в мире
- 1099 — крестоносцами создано Иерусалимское королевство, первым главой государства («защитником Гроба Господня») избран Готфрид Бульонский
- 1502 — в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора.
- 1653 – к столице Молдавского княжества Сучавы подошел 7-тысячный отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, началась осада.
- 1763 — Екатерина II издает Манифест «О разрешении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в каких губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который стимулировал миграцию немцев в Российскую империю, в том числе и на юг Украины
- 1790 — в Королевстве Франция национализировано имущество церкви
- 1793 — шотландский исследователь Александер Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду с востока в Тихий океан
- 1819 – состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»
- 1894 — На трассе Париж-Руан протяженностью 126 км состоялась первая в мире автогонка;
- 1921 – в газете «Крестьянская правда» появился первый фельетон Остапа Вишни
- 1922 — день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов «Лесные Черты»
- 1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях
- 1942 – советские войска покинули город Свердловск Ворошиловградской области (ныне Довжанск Луганской области), после чего Вермахт занял всю территорию УССР.
- 1944 – завершилась битва под Бродами между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта, в состав которого входила дивизия СС «Галичина», и красноармейскими войсками 1-го Украинского фронта.
- 1944 — создан Международный валютный фонд;
- 1960 — Куба национализировала сахарные заводы, принадлежавшие США;
- 1968 — правозащитник Анатолий Марченко обратился с письмом в BBC и западную прессу по поводу введения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику;
- 1969 — Хуан Карлос I официально провозглашен наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании;
- 1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых устройств «Walkman»
- 1983 — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете
- 1983 — отменено военное положение в Польской Народной Республике, введенное 13 декабря 1981 советским генералом Ярузельским
- 1986 — Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах
- 2001 – начался официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя;
- 2014 — город Северодонецк освобожден от террористов ЛНР.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
22 июля — День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия.
День ангела сегодня – 22 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Кирилл, Константин, Болеслав, Мария.
Приметы на 22 июля:
- Если птицы летают очень низко, то к ненастью;
- Если на каштанах листья пожелтели, то осень придет раньше;
- Если утром туманно, то день будет ясным;
- На Кирилла собирали и готовить вкусности с черникой;
- Если съесть сегодня горсть черники, то будешь здоров весь год;
- Если утром видна роса, то будет дождливая погода.
Что нельзя делать 22 июля:
- Нельзя ссориться и ругаться;
- Нельзя желать кому-нибудь зла;
- Нельзя зацикливаться на дурных мыслях;
- Нельзя употреблять алкоголь;
- Нельзя есть жирную и вредную пищу;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя заниматься садоводством.
Фото: IStock