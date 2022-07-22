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Белая обувь: как почистить любимые кеды и туфли

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Белая обувь стает все популярнее. Но, к сожалению, имеет небольшой недостаток — пачкается очень быстро, а очищается проблематично. Мы приготовили для тебя 5 способов, как  очистить белую обувь от грязи в домашних условиях, и сделать так, чтобы  она снова стала как новенькая.

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Как легко очистить белую обувь от грязи? Способ 1

Тебе понадобится уксус и сода в равных пропорциях. Всыпь соду в удобную пластиковую тару, затем влей уксус и перемешай до получения однородной массы. Полученная смесь начнет шипеть. Не пугайся, так и должно быть! Возьми старую зубную щетку, тщательно обработай приготовленной пастой всю поверхность обуви и оставь на 30 минут.

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После этого тщательно вымой холодной водой. Тканевую обувь, например кеды или кроссовки, после этой процедуры можно дополнительно постирать в машинке. Только не забудь их перед этим вложить в специальный мешочек.

Как легко очистить белую обувь от грязи? Способ 2

Одно из лучших домашних средств для очистки светлой обуви — чистая влажная тряпка, после которой обувь нужно насухо протереть. Можешь дополнительно использовать мыльную воду и смачивать в ней тряпку — результат будет лучше. Такая чистка может повредить кожаную обувь, но отлично подойдет для кед и кроссовок.

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Как легко очистить белую обувь от грязи? Способ 3

Многие советуют чистить белую обувь отбеливателем. Но, не спеши лить его на свои любимые кеды — для того, чтобы не повредить ткань обуви нужно развести отбеливатель большим количеством воды. Если собралась окунуть обувь в этот раствор и оставить её там «чтобы наверняка очистились», то немедленно остановись! Иначе можешь попрощаться с обувью. Окунай в раствор щеточку и вручную чисти поверхность обуви.

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Как легко очистить белую обувь от грязи? Способ 4

Если в твоем доме есть лимон — доставай! Лимонный сок является отличным способом удаления загрязнений. В стакан тёплой воды добавь 2 ст.л. выжатого лимонного сока. Нанеси эту смесь на загрязнения и аккуратно потри щёткой. В конце чистки промокни обувь сухой тряпкой.

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Не стоит слишком увлекаться чисткой лимонным соком, так как на коже могут возникнуть желтоватые пятна. Лучше пользоваться таким методом 1-2 раза в месяц.

Как легко очистить белую обувь от грязи? Способ 5

Вернуть светлой обуви прежний вид можно с помощью зубного порошка или зубной пасты без красителей. Для этого смешай порошок с водой до консистенции густой сметаны, нанеси средство на обувь и щеточкой удали загрязнения. Остатки средства смой тёплой водой.

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Если ты давно мечтала о белой обуви и тебя останавливало только то, что за ней сложно ухаживать, надеемся, наши советы убедили тебя в обратном! При желании твои белые кроссовки всегда будут выглядеть великолепно, если следить за ними и чистить их раз в два-три дня. Помни: для белой обуви важна регулярность, ведь въевшуюся грязь вывести намного сложнее, чем просто осевшую пыль!

Фото: istock

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