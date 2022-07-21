Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июля

Сегодня, 21 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 21 июля

21 июля – 148-й день войны России против Украины. 202-й день года. Международный день нездоровой пищи.

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События 21 июля в мире

356 год до н. э. — в ночь на 21 июля Герострат сжигает Храм Артемиды в Эфесе;

— в ночь на 21 июля Герострат сжигает Храм Артемиды в Эфесе; 365 год — землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк;

— землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк; 1542 год – для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III создает Конгрегацию доктрины веры – она контролировала деятельность инквизиции;

– для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III создает Конгрегацию доктрины веры – она контролировала деятельность инквизиции; 1545 год — в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминают села Андруга, Белозвезда, Большой Кунинец, Большие Бережцы, Гнидава, Грибова, Дунаев, Кобылья, Кокоров, Комарин, Коржковцы, Крутнов, Кушлин, Лишня, Людвище, Мала И Окнины, Млиновцы, Рыбча, Розтоки, Тилявка, Венгерск, Шпиколосы, ныне принадлежащие к Кременскому району;

— в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминают села Андруга, Белозвезда, Большой Кунинец, Большие Бережцы, Гнидава, Грибова, Дунаев, Кобылья, Кокоров, Комарин, Коржковцы, Крутнов, Кушлин, Лишня, Людвище, Мала И Окнины, Млиновцы, Рыбча, Розтоки, Тилявка, Венгерск, Шпиколосы, ныне принадлежащие к Кременскому району; 1773 год — Папа Римский Климент XIV издает буллу, запрещающую Ордена иезуитов;

— Папа Римский Климент XIV издает буллу, запрещающую Ордена иезуитов; 1774 год — подписывают Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому устанавливается независимость Крымского ханства;

— подписывают Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому устанавливается независимость Крымского ханства; 1822 год – создают Первую Мексиканскую империю;

– создают Первую Мексиканскую империю; 1831 год — коронация Леопольда I, ставшего первым королем Бельгии;

— коронация Леопольда I, ставшего первым королем Бельгии; 1954 год — подписывают Женевское соглашение, которое завершает Первую индокитайскую войну и определяет судьбу французских колоний в этом регионе;

— подписывают Женевское соглашение, которое завершает Первую индокитайскую войну и определяет судьбу французских колоний в этом регионе; 1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета «Apollo 11» вышли на поверхность Луны;

— американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета «Apollo 11» вышли на поверхность Луны; 1992 год – сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины;

– сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины; 2013 год – вступает на престол король Бельгии Филипп I.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

21 июля — в церковном календаре – день памяти великомученика Прокопия.

День ангела сегодня – 21 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Виктор, Андрей, Даниил, Прокопий, Дмитрий, Ростислав.

Приметы на 21 июля:

Какая погода на Прокопия, такой будет и на Илью (2 августа).

Пчелы часто жалят – будет жара.

Если идет дождь, а ветра нет, будет продолжительное ненастье.

Если покупаться в водоеме на Прокопа, то можно навлечь на себя беду.

Что нельзя делать 21 июля

начинать новые дела, они будут без успеха;

обижаться на близких людей;

ссориться;

лениться.

Фото: IStock